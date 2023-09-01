День знаний в Центре обучения «Систэм Электрик»

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, запускает новые курсы ко Дню знаний по оборудованию автоматизации, низкого и среднего напряжения.

Семинары по оборудованию автоматизации (свободно программируемые модульные полевые контроллеры SystemeHD, ПЛК SystemePLC 250 и проч.), низкого напряжения (автоматические выключатели серий SystemePact ACB и SystemePact СCB) и среднего напряжения (комплектные распределительные устройства серий SystemeRS, Systeme MVnex, RME, трансформаторы Systeme3AL и проч.), которые будут проходить на базе Центра обучения компании, имеют практическую направленность и сфокусированы на безопасной эксплуатации оборудования и продуктов «Систэм Электрик».

Технические курсы адаптированы под потребности эксплуатации всех уровней ответственности объектов и призваны обеспечить высокий уровень понимания принципов работы оборудования. По итогам курса каждому участнику выдается сертификат о его прохождении.

До 30 сентября действует специальное предложение на участие в семинарах по новым продуктам «Систэм Электрик».

Подробнее ознакомиться с программами курсов и каталогами семинаров можно в разделе Центр обучения и на учебной платформе Learning4U.