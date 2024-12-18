Диммеры: устройство, разновидности и способы подключения

Артем Анохин специалист по продвижению продуктового предложения

В этой статье:

Диммеры — устройства для регулировки яркости искусственного освещения. Они устанавливаются вместо классического выключателя или переключателя и позволяют организовать наиболее комфортное для жильцов световое пространство.

Назначение и функции диммеров

Диммеры используются в жилых, коммерческих и административных помещениях для регулировки уровня света.

Преимущества и особенности их применения:

экономия электроэнергии — уменьшение интенсивности освещения позволяет снизить потребление электричества;

— уменьшение интенсивности освещения позволяет снизить потребление электричества; организация многоуровневого освещения — актуально для дизайнерских подсветок;

— актуально для дизайнерских подсветок; создание атмосферы в помещении — с помощью приглушенного света можно плавно настроиться на сон, а яркая освещенность, наоборот, повысит работоспособность;

— с помощью приглушенного света можно плавно настроиться на сон, а яркая освещенность, наоборот, повысит работоспособность; зонирование помещения — совмещение мягкого настенного света с ярким потолочным позволяет разделить пространство на отдельные зоны.

— совмещение мягкого настенного света с ярким потолочным позволяет разделить пространство на отдельные зоны. продление срока службы ламп — функционирование на пониженной мощности сохраняет их технический ресурс и увеличивает количество рабочих часов.

Функции диммеров (зависят от модели):

включение и выключение освещения;

изменение интенсивности свечения ламп;

плавное отключение света;

интеграция в систему «Умный дом»;

имитация присутствия владельца в доме;

настройка автоотключения с помощью таймера;

управление голосом или другими звуковыми сигналами;

удаленное управление.

Количество функций зависит от модели диммера. Для жильцов квартир достаточно базовых функций — включения, отключения или изменения интенсивности источников света. В коттеджах, крупных офисах, ресторанах или других общественных заведениях более актуальны устройства с удаленным управлением и другими дополнительными функциями.

Некоторые диммеры могут использоваться как проходные переключатели. Это, например, модели серии AtlasDesign или ArtGallery.

Типы диммеров

Классификация по способу управления:

механические — с кнопкой, клавишей или регулировочным колесом;

— с кнопкой, клавишей или регулировочным колесом; электронные — с сенсорными кнопками;

— с сенсорными кнопками; акустические — реагируют на голосовые или иные сигналы, например, на хлопок в ладоши;

— реагируют на голосовые или иные сигналы, например, на хлопок в ладоши; дистанционные — управляются с помощью пульта дистанционного управления;

— управляются с помощью пульта дистанционного управления; Wi-Fi — устройства удаленного управления, режим работы которых устанавливается через смартфон.

Регуляторы по способу установки:

модульные — фиксируются на DIN-рейке в щитке с автоматами;

— фиксируются на DIN-рейке в щитке с автоматами; встраиваемые — устанавливаются в монтажную коробку по аналогии с обычными выключателями;

— устанавливаются в монтажную коробку по аналогии с обычными выключателями; подвесные — размещаются на проводе настольных ламп и торшеров;

— размещаются на проводе настольных ламп и торшеров; переносные — включаются в розетку как обычный прибор и имеют специальный разъем для подключения к источнику света.

Конструкция диммеров

Современные регуляторы работают на основе тиристоров — двунаправленных переключателей, для включения которых необходим только короткий импульс. Тиристоры изменяют соотношение между напряжением включения и выключения, создавая схему широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Их принцип работы можно сравнить с регулировкой напора воды в кране, который уменьшается или увеличивается при повороте вентиля. Упрощенно, по такому же принципу тиристоры меняют величину напряжения подаваемого к источнику света, и, как следствие, яркость его свечения. Такой способ работы обеспечивает плавную регулировку — от полностью выключенного положения до максимальной яркости.

Как выбрать регуляторы освещения для дома и офиса

Параметры, которые нужно учесть при покупке диммеров:

Тип подключаемых ламп. Все галогенные лампы и лампы накаливания подходят для работы с диммерами. Перед покупкой светодиодных, люминесцентных и энергосберегающих источников света необходимо проверить их совместимость с диммерами: на упаковке должна присутствовать буква «D» или надпись «диммируемая». Несовместимые со светорегулятором лампы нельзя подключать к нему, даже если регулировка яркости не используется.

Максимальная мощность. Суммарная мощность подключаемых к регулятору ламп не должна превышать мощность самого устройства. В идеале для этого показателя должен быть предусмотрен запас в 20-30%, рассчитанный на пиковые токи источников света. Кроме того, у некоторых диммеров стоят плавкие предохранители, которые срабатывают при перегрузке. Они одноразовые, и без их замены при следующем включении диммер может выйти из строя. Многие производители уходят от светорегуляторов с плавкой вставкой к устройствам с электронной защитой. Не исключением стала и компания Systeme Electric — наши диммеры при перегрузке не выходят из строя, а просто отключаются. В этот момент стоит снизить нагрузку на устройство, отключив от него некоторые источники света, и повторить попытку включения. Электронная защита также препятствует короткому замыканию, перенапряжению и перегреву.

Минимальная нагрузка. Стандартные светорегуляторы имеют уровень минимальной нагрузки 10-40 Вт, в диммерах Systeme Electric — от 5 Вт для светодиодных ламп. При его уменьшении лампы начинают мерцать, что может быть заметно невооруженным глазом. Это возможно, например, при включении в цепь источников света с меньшей суммарной мощностью, выходе из строя одной из ламп или при потере контакта. При значительном снижении минимальной мощности диммер выходит из строя или прекращает работу за счет срабатывания системы защиты. Проблему можно решить, подключив дополнительные источники света для увеличения суммарной нагрузки.

Тип нагрузки. Тип допустимой нагрузки указывается на каждой модели. Есть универсальные устройства, например, диммеры серии Blanca или Glossa от Systeme Electric, предназначеные для светодиодных, галогенных, энергосберегающих ламп и ламп накаливания. Следует учесть, что подключение индуктивной и емкостной нагрузки одновременно может привести к поломке светорегулятора.

Режимы диммирования (TE и LE). Используются в светорегуляторе для корректного регулирования освещения разных типов ламп. Так, например, TE (trailing edge — «задний фронт») используется с лампами, которые не поддерживают режим диммирования по переднему фронту. Он обеспечивает более плавное включение и выключение света, что может быть важно для галогенных ламп и любых других источников света с активной и емкостной нагрузкой. LE (leading edge — «передний фронт») подходит для светодиодных, люминесцентных и некоторых других видов ламп с индуктивной нагрузкой, которые поддерживают диммирование по переднему фронту волны. Этот режим позволяет получить более широкий диапазон регулировки яркости света.

Многие производители выпускают диммеры с одним режимом диммирования без возможности настройки. В диммерах от компании Systeme Electric есть три режима: по переднему фронту, заднему фронту и автоматический (заводская настройка по умолчанию). Пользователь самостоятельно может настроить устройство на любой режим диммирования по инструкции к светорегулятору.

Как подключить светорегулятор вместо выключателя

У диммера, как и у классического выключателя, две клеммы. Следовательно, светорегулятор подключается аналогичным образом. Единственное, что нужно учесть — соблюдение порядка выводов к фазе и к нагрузке. На практике порядок подключения не влияет на исправность устройства, но рекомендуется следовать инструкции.

Все диммеры Systeme Electric можно подключить параллельно с переключателем — пользователь сможет управлять одним освещением с двух точек. Например, включить свет на входе в комнату и отрегулировать или выключить его у прикроватной зоны.

Если планируется замена двухклавишного выключателя на светорегулятор, то лучше всего сделать дополнительное гнездо для монтажной коробки и установить два диммера. В противном случае функция поочередного включения группы ламп не сработает — при установке одного регулятора будут загораться сразу все источники света.

Более подробно о подключении выключателя мы пишем здесь.