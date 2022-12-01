Директор по НИОКР Systeme Electric представил новую ячейку КРУЭ с локализованным модулем БМРЗ-60-VIP

Завершившийся Международный форум «Электрические сети» стал отличной, несмотря на все перипетии, площадкой для налаживания прочных связей среди бизнес-сообществ, создания новых условий сотрудничества между компаниями-производителями, и, конечно, выступил хорошей информационной средой для всех участников и посетителей мероприятия.



К примеру, любой желающий мог остановиться возле понравившегося стенда и задать интересующие вопросы, посмотреть на экспозицию, попросить представителей компании-экспонента рассказать или объяснить нюансы и особенности работы демонстрируемого оборудования и т. д. В этом отношении исключением не стала и компания «Систэм Электрик», появление которой на рынке электротехники стало закономерным итогом ухода предшественника — концерна Schneider Electric.



Корреспондентам Elec.ru, несмотря на царивший возле стенда Systeme Electric ажиотаж, удалось взять видео-интервью у Николая Дорофеева, директора по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе «Систэм Электрик», в котором он кратко рассказал о компании, её новых разработках и ближайших перспективах.



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