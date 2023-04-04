Для дизайнеров и дачников: новинки линейки AtlasDesign

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, расширяет продуктовое предложение в линейке электроустановочных изделий AtlasDesign. Данная серия производится в России на заводе «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), её отличают лаконичный дизайн, надежный механизм и качественные материалы. Широкая палитра оттенков линейки AtlasDesign позволяет вписать розетки в любой интерьер.



В серии AtlasDesign открыты продажи новых дизайнерских цветов: песочный и аквамарин. Песочный цвет станет современным и актуальным решением для интерьеров в спокойных теплых тонах. Изделия имеют матовую поверхность, соответствующую глобальным трендам в дизайне. Аквамарин — насыщенный глубокий цвет позволит расставить акценты и подчеркнет детали ярких помещений. Все изделия линейки AtlasDesign выполнены из пластика с ионами серебра, обладающим антибактериальным действием.



Дополняет дизайнерские решения запуск 5-постовых рамок AtlasDesign Nature во всех доступных материалах: от органического стекла до металла и бамбука. Помимо этого, улучшен дизайн текущих функций информационных розеток RJ45, RJ11. Теперь темные цвета серий AtlasDesign и Glossa будут идеально сочетаться с механизмом.



Для владельцев загородных домов в преддверии дачного сезона «Систэм Электрик» расширяет ассортимент влагозащищенной серии AtlasDesign Profi54 1-кнопочными выключателями в цветах белый и антрацит. Новые выключатели, как и все изделия этой серии, защищены от влаги и пыли по стандарту IP54, размещаются в ударопрочных корпусах IK08 из пластика, устойчивого к воздействию УФ-излучения.



Все линейки электроустановочных изделий «Систэм Электрик» будут представлены 24 и 25 мая 2023 г. на Инновационном Саммите, который состоится в ОЭЗ «Технополис Москва».



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