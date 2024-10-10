Экскурсия в ОЭЗ «Технополис Москва»: «Систэм Электрик» продолжает знакомить студентов Горного университета со своими технологиями

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, провела экскурсию по своим сервисному и учебному центрам в ОЭЗ «Технополис Москва» для учащихся Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Студенты смогли познакомиться с продуктами «Систэм Электрик», техническими аспектами производства и задать вопросы о карьере в компании.

Экскурсия состоялась в рамках соглашения «Систэм Электрик» и Горного университета об академическом партнерстве. Сотрудничество для реализации концепции интеграции «Предприятие – Университет» предусматривает подготовку инженерных кадров, проведение совместных научно-технических исследований и организацию учебно-ознакомительных и технологических практик для студентов профильных направлений.

Участники экскурсии посетили демонстрационный зал Центра обучения «Систэм Электрик». В зонах, посвященных IT и non-IT, студенты совместно с инструкторами изучили продукты компании и задали интересующие вопросы по техническим характеристикам. Также они смогли увидеть ремонтную линию источников бесперебойного питания (ИБП) и познакомились с процессом модернизации оборудования.

Помимо экскурсии учащиеся пообщались с представителями «Систэм Электрик» о возможностях трудоустройства и карьерного развития, обсудили востребованные знания и навыки.

Сервисный и учебный центр «Систэм Электрик» размещены в ОЭЗ «Технополис Москва» в Печатниках. Сервисный центр обеспечивает качественное обслуживание на всех этапах жизненного цикла оборудования: заключено 250 контрактов гарантированного уровня сервиса с объектами критической инфраструктуры и крупнейшими предприятиями России, услуги предоставляются на всей территории СНГ.

Центр обучения «Систэм Электрик» разработал более тысячи курсов и технических семинаров для безопасной и эффективной эксплуатации оборудования и предоставляет консультационные услуги. Центр успешно работает в сфере обучения более 20 лет, через него прошло более 20 тыс. специалистов.