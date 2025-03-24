Эксперты «Систэм Электрик» рассказали о вкладе в технологическую независимость АСУ ТП на конференции Control-2025

Представители российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, выступили с докладами на V Международной научно-практической конференции «Теория и практика построения и функционирования АСУ ТП» (Control-2025), которая состоялась на площадке НИУ МЭИ.

Мероприятие собрало ведущих специалистов в области автоматизации, цифровизации и промышленных технологий для обмена опытом и обсуждения инновационных решений и актуальных тенденций. В рамках конференции были организованы две секции, посвященные развитию автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

В секции «АСУ ТП сегодня: открытость, импортозамещение, информационные технологии и безопасность» эксперты «Систэм Электрик» рассказали совместно с компанией IXcellerate о круглосуточном мониторинге инженерных систем дата-центра на базе автоматической системы диспетчерского управления (АСДУ), а также представили доклад на тему «Технологическая независимость частотных преобразователей как неотъемлемая часть АСУ ТП», подчеркнув важность развития отечественных технологий для частотных преобразователей.

V Международная научно-практическая конференция «Теория и практика построения и функционирования АСУ ТП» стала платформой для укрепления профессиональных связей между представителями науки, бизнеса и промышленности, а также обозначила ключевые векторы развития отрасли на ближайшие годы.