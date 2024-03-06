Электроустановочные изделия «Систэм Электрик» станут центром арт-композиций на выставке MosBuild 2024

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, на выставке MosBuild 2024 2-5 апреля представит последние тренды в сериях электроустановочных изделий.

Стенд «Систэм Электрик» погрузит гостей выставки в атмосферу современной галереи технологичного искусства, где розетки и выключатели станут центром арт-композиций.

Посетители смогут оценить выключатели и розетки новой дизайнерской линейки ArtGallery, отмеченной в финале премии «Лучший промышленный дизайн России» в 2023 году, а также современное решение для технологичных интерьеров Multitrack. На стенде будут представлены новые рамки AtlasDesign Antique, двухклавишные перекрёстные, двухклавишные кнопочные выключатели, выключатели жалюзи Profi 54, новинки в ведущих сериях ЭУИ в таких актуальных цветах, как «Аквамарин», «Лотос», «Базальт», «Песочный».

Кроме того, здесь можно будет увидеть распределительный щит City9 Box с модульным оборудованием City9, мультимедийный щит City9 Box IT, а также светотехнику Dekraft.

Помимо этого, команда «Систэм Электрик» подготовила для гостей стенда множество активностей, подарков и полезных сувениров с символикой «Систэм Электрик». Например, AI-предсказатель на базе искусственного интеллекта расскажет, с какими продуктами из линеек «Систэм Электрик» лучше работать именно вам, и какие принесут успех и удачу в 2024 году.

Стенд «Систэм Электрик» F4113 будет располагаться в павильоне №3, в зале 13. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://mosbuild.com/ru/visit/get-e-ticket/

А ещё больше новейших продуктов и решений брендов компании «Систэм Электрик» будет представлено на Инновационном Саммите 2024. Инновационный Саммит – это масштабная конференция и выставка, которую компания «Систэм Электрик» ежегодно проводит для партнеров, заказчиков и профессионалов отрасли. Мероприятие состоится 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.