Фокус на локализацию: Систэм Электрик представила комплекс решений и оборудования для гражданского строительства и промышленности

На форуме 100+ Techno Build российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric), образованная в июле в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству, представила комплекс решений и продуктов для разных отраслей строительства и промышленности.



«В начале июля на промышленной выставке ИННОПРОМ Systeme Electric объявила рынку о своём новом названии и подтвердила курс на локализацию. Сегодня в Екатеринбурге мы как российский производитель представляем новинки оборудования под брендами Systeme Electric, Механотроника и DEKraft, а также новый программный комплекс Systeme Platform. Используя накопленные знания и наши производственные активы, мы выводим на рынок новые продукты и решения под собственным брендом, технологически преемственные с оборудованием Schneider Electric и отвечающие самым высоким требованиям по функционалу, качеству и надежности», – подчеркнул Сергей Барсук, директор департамента гражданского строительства Систэм Электрик.



За несколько месяцев компания обновила свой продуктовый портфель по разным направлениям: распределительное оборудование среднего и низкого напряжения, оборудование и решения для промышленной автоматизации и управления инженерными системами зданий, источники бесперебойного питания и программное обеспечение.



В рамках форума компания организовала сессию «Строительство энергоэффективных зданий в современных реалиях» на международном строительном форуме 100+ Techno Build. В ходе дискуссии эксперты отрасли обсудили актуальность повестки энергоэффективности, вопросы, связанные со сроками поставок и доступностью оборудования для инженерной инфраструктуры, тему перехода на российские цифровые платформы в строительстве.



В сессии приняли участие Сергей Барсук, директор департамента гражданского строительства Систэм Электрик, Павел Мурзакаев, руководитель направления по развитию бизнеса программных продуктов Систэм Электрик, Денис Смирнов, руководитель службы развития продукта и BIM-технологий Эталон Проект, Андрей Ивченко, генеральный директор компании Комис, Сергей Моргачев, директор региона Урал компании ЭТМ, Алексей Обухов, генеральный директор РСГ-Инженерная Инфраструктура (ГК КОРТРОС) и Александр Сивков, руководитель инженерного центра компании РСГ-Инженерная Инфраструктура (ГК КОРТРОС).



Сергей Барсук рассказал о переходе на российское ПО в сфере автоматизации инженерных систем зданий. Уже к концу 2022 года компания Систэм Электрик сможет предложить абсолютно новую платформу управления инженерными системами под собственным брендом на базе российского ПО. Особый акцент спикер сделал на направлении «энергоэффективность»: компания предоставляет услуги инженерного консалтинга, энергоаудита, экспертизы проектных решений, услуги по тарификации электроэнергии и реализует проекты систем учета энергоресурсов.



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