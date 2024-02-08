Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев ознакомился с производственными процессами на заводе «Потенциал»

Глава Республики Марий Эл в ходе рабочей поездки посетил завод «Потенциал» (входит в состав российской производственной компании «Систэм Электрик»), а также встретился с учащимися «Инженерного класса» МОУ «Лицей города Козьмодемьянска».

На заводе «Потенциал», где активно реализуется программа модернизации, правительственная делегация осмотрела сборочное производство, на котором собирается семь линеек электроустановочных изделий, а также монтажные коробки и пластиковые оболочки.

Кроме того, была продемонстрирована работа автоматно-штамповочного цеха. На автоматном участке изготавливаются контакты, заклепки и производится нарезка резьбы. На штамповочном участке работают 30 прессов с современными мультиштампами, выпускающими полностью готовую деталь.

В январе 2024 в эксплуатацию введены два новых штамповочных пресса усилием 80 и 160 тонн, обладающие высокой точностью, повышенной степенью защиты и низким уровнем шума. Каждый пресс оснащен дополнительным периферийным оборудованием: рихтовкой, разматывающим устройством и транспортером для вывода деталей из рабочей зоны. Новое оборудование позволило нарастить мощность цеха и увеличить объем выпускаемой продукции на 12%.

Расширение и модернизация производства, ремонтные работы и строительство новых зданий на территории предприятия осуществляются в рамках соглашения об инвестиционном сотрудничестве, которое генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2023. До 2025 компания инвестирует в развитие завода около 1,5 млрд рублей.

Встреча с лицеистами состоялась в новом специализированном классе физики, который был отремонтирован и оснащен современным техническим оборудованием при поддержке завода «Потенциал» в декабре 2023.

В рамках национального проекта «Образование» совместно с МОУ «Лицей города Козьмодемьянска» и Поволжским государственным технологическим университетом завод «Потенциал» участвует в реализации программы «Растим инженеров», которая направлена на создание среды непрерывного образования «школа-вуз-предприятие» и подготовку учащихся к освоению инженерных специальностей.