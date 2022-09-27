Из сантехников в IT. Можно ли стать программистом без высшего образования

Если 50 лет назад любой молодой житель страны мечтал стать космонавтом, то сейчас все грезят о сфере IT. Работать можно в любой точке мира, зарабатывать, сколько хочешь.



Aif.ru узнал у руководителей крупных компаний и самих специалистов, какой уровень образования необходим для профессии мечты — краткосрочные курсы, технический колледж или обязательно университет.



Виктор Смирнов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании, уверен: чтобы стать высококвалифицированным и востребованным профессионалом на ИТ-рынке, должны пройти годы усердного труда и постоянного обучения.



«Если мы говорим в целом о необходимости высшего образования для работы в ИТ-сфере, то да, безусловно, оно нужно, — считает Смирнов. — Однако, как показывает практика, оно необязательно должно быть профильным. В нашей компании накопилось уже достаточно примеров специалистов, которые решили сменить свою сферу деятельности на ИТ и в итоге весьма успешно адаптировались к новой профессии. Могу сказать, что лучше остальных вливаются в ИТ-профессии специалисты инженерного направления: бывшие физики-ядерщики, инженеры-технологи, микроэлектронщики».



При этом даже без технического образования реализоваться в ИТ возможно, уверен эксперт. Этот путь реален как раз благодаря тренду на онлайн-образование, который появился еще с начала пандемии. Тогда спрос на ИТ-специалистов лавинообразно вырос. И сейчас в компании Смирнова, например, есть бывшие юристы, которые нашли себя в роли аналитиков. Или финансисты, которые стали тестировщиками.



Но всё же для того, чтобы стать высококвалифицированным профессионалом, должны пройти годы усердного труда и постоянного обучения. Сначала необходимо постичь фундаментальные знания в области построения ИТ-систем и потом постоянно повышать свой уровень. Умение быстро адаптироваться к новым условиям, технологиям и решениям критично важно в этой отрасли.



Виталий Арбузов, основатель первого в России бизнес-digital агентства, говорит, что в его компании большинство сотрудников, которые сейчас занимают руководящие позиции, пришли в IT без профильного высшего образования. Кто-то был руководителем сети магазинов одежды, кто-то работал на фрилансе по другим направлениям.



«Для меня как для основателя компании не является ценностью большой опыт работы человека в другой компании и тем более наличие высшего образования», — говорит Арбузов.



За последние полгода мы наблюдаем тенденцию: на IT-вакансии приходят устраиваться специалисты без профильного образования — экономисты, администраторы, бухгалтеры, маркетологи, логисты, юристы, финансисты и т. д. Это люди, которые за 3-4 месяца прошли обучение, специализированные IT-курсы и изменили вектор своих компетенций.



Чтобы переучиться на IT-специалиста, не обязательно обладать профильным и тем более высшим образованием. Начать карьеру можно с профессий с низким уровнем вхождения — это менеджер по проекту, специалист технической поддержки, младший системный администратор.



Высшее образование приветствуется, но куда важнее быть на острие новых технологий и на кончиках пальцев чувствовать, что происходит в современном мире. А он сейчас очень изменчивый, считает Арбузов.



Кирилл Власов, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации IT-компании, считает, что как наличие, так и отсутствие высшего образования не важно для принятия решения по кандидату.



«Часто от самоучки с багажом точечного профессионального обучения (курсов) „выхлоп“ намного лучше, чем от студента с красным дипломом. Важно отметить, что по некоторым ИТ-специальностям в нашей стране качественно обучать начали совсем недавно и в ограниченном количестве вузов. Поэтому неудивительно, что предпочтение отдается человеку с конкретными знаниями, реальным опытом, „горящими“ глазами и желанием работать. В моей практике не менее 50% ИТ-профессионалов, которые приходят на интервью, имеют непрофильное высшее образование, нередко гуманитарное. Поэтому преимущество высшего образования состоит в общем уровне соискателя и в том, что мы называем технической базой», — заключил эксперт.



Данил Ильин, руководитель IT-кадрового агентства, объясняет, что компания может принять на работу программиста без высшего образования, однако IT-специалисту необходимо доказать свою профпригодность.



Зачастую успешного прохождения онлайн-курсов достаточно, чтобы начать карьеру. Если кандидат закончил курсы, имеет сильное портфолио, несколько реализованных проектов, то он сможет убедить работодателя в своих навыках.



Соискателю необходимо подробно рассказать в резюме о курсе — показать, чем он там занимался, предоставить ссылку на портфолио. Хорошо иметь характеристику с курсов от преподавателя или ментора.



«Работодатель обращает внимание на длительность курсов, — говорит Ильин. — Если соискатель закончил курс, который длился год, то это хороший показатель знаний. Скорее всего, работодатель для кандидатов с только дипломом онлайн-курсов подготовит тестовое задание, спросит на техническом собеседовании основную базу знаний по IT».



Иван Разгулин, программист в отделе разработки серверных решений, и вовсе считает, что высшее образование не нужно практически ни для какого направления в IT, в том числе для программирования.



«Я пришёл в IT, когда мне было 27, — говорит Иван. — В детстве мне нравились компьютеры, я мечтал стать программистом, но так вышло, что стал электромонтером. Высшее образование у меня, конечно, есть, но заочное и по специальности „Электроснабжение“, никаких плюсов в IT оно не дает. Электромонтером я отработал девять лет, между сменами доставлял суши и ремонтировал компы».



Ему всегда хотелось что-то поменять, но получилось только после того, как друга позвали в стартап с зарплатой $3000 в Беларусь. Правда, он отучился в вузе, проходил практику в Intel. Но говорил, что в IT смотрят на умения, а не на дипломы. Через полгода стартап купил Google, и друг уехал в Калифорнию вместе с семьей. Это очень сильно смотивировало Разгулина перебраться в программисты.



Он начал с выбора языка, а когда определился (выбрал Java), стал читать книги. Столкнулся с тем, что, когда читаешь, вроде все понятно, но на выходе все равно ничего не можешь. Чтобы практиковаться, стал искать курсы и наткнулся на сайт с уроками для джавистов. Прошел первые бесплатные уровни и оформил годовую подписку. Когда что-то не получалось, читал книги, смотрел туториалы на YouTube. Ближе к концу курса ему удалось найти свою первую работу в IT — программистом Java.



Мужчина говорит, его друзей воодушевили перемены, и он тоже помог одному из них перейти в IT. Сейчас он тоже Java-программист, хотя еще вчера был продавцом в магазине.



«Поэтому вот мое мнение: высшее образование не нужно практически ни для какого направления в IT, в том числе для программирования, — говорит Иван. — Сегодня начинающему программисту можно не знать даже об устройстве компьютера, не говоря уже о высшей математике».



Чтобы попасть в IT, нужно только большое желание, уверен Разгулин. Тогда и время найдётся. Есть много курсов, но надо выбирать не какие попало, а такие, где много практики. Только повторяя одно и то же из раза в раз, можно добиться, чтобы оно отложилось в голове. Нужно усердно заниматься, не пропускать занятия, ответственно разбираться в каждой теме. Если тема непонятно разобрана в курсе, надо искать другие источники — сегодня их много в открытом доступе.



Константин Степанов, исполнительный директор российской IT-компании, уверен, что все зависит от специализации и бэкграунда, так как IT — это широкая сфера.



«Для разработчиков крайне важны hard skills. Язык программирования сложно выучить за месяц, еще сложнее научиться его применять в боевых задачах. Да и от самих задач много чего зависит: в некоторых областях, например, нужны фундаментальные знания математики, — объясняет эксперт.



Стать аналитиком и тестировщиком проще. Тут, в первую очередь, важна логика, а сами технические инструменты куда проще. Например, аналитик в IT должен уметь задавать правильные вопросы, иметь грамотную речь, понимать взаимосвязи в сложной системе. Освоить технические инструменты не так и сложно. Например, часто требуется базовое знание SQL — его можно довольно быстро изучить на курсах или даже самостоятельно.



Что касается, например, трехмесячных курсов для тех же тестировщиков, то кому-то этого достаточно, чтобы начать работать, а кому-то нет. Кто-то после них будет знать теорию, но тестировать так и не сможет. Более того, иногда люди идут в в тестирование с мыслью, что потом станут разработчиками. Но такие случаи очень редкие, и если такое случается, то человек сам себя прокачивает в разработке.



Татьяна Гасилина, тестировщик российской IT-компании, уверена, что в любой профессии нельзя останавливаться, а уж в IT тем более.



«Моя специальность — стандартизация, сертификация в области качества. После университета я работала в компании, которая занималась интернет-маркетингом, затем в разных организациях в отрасли недвижимости. В конце концов эта сфера меня утомила. Тогда я решила искать себя дальше, и помог мой товарищ аналитик — он рекомендовал отправиться на курсы», — рассказывает девушка..



После обучения она оказалась на первом собеседовании в IT-компанию. Тогда они не сошлись графиками, но зато молодому специалисту порекомендовали пройти еще одни курсы по тестированию. Как только она получила заветный сертификат об окончании курса, сразу написала своем будущему тимлиду о готовности работать. Потом было еще одно собеседование, и Татьяну взяли в команду.



«Да, этот путь тернист, — признается она. — Мой рабочий день наполнен чтением статей, просмотром обучающих видео или консультациями с коллегами. Обучаться приходится всему — от основ используемого инструментария до тонкостей продукта, который мы тестируем. И подчас трудно определить, что именно дается легче, а что вызывает сложности. Однозначно, я буду продолжать обучение дальше, в любой профессии нельзя останавливаться, а уж в IT тем более».



Анастасия Захарова, UX-проектировщик, считает, что нужно быть готовым к тому, что придётся постоянно учиться и развиваться.



«По образованию я — химик. Раньше я проводила испытания и тестировала продукты на допустимое количество сахара или кофеина, проверяла качество бензина. Сначала мне это нравилось, но потом превратилось в однообразную скучную рутину, и я задумалась над тем, чтобы поменять профессию», — говорит девушка.



Все началось с того, что она заинтересовалась обработкой фотографий в Photoshop, просто для себя — чтобы попробовать что-то новое. А со сферой UX/UI-дизайна познакомилась случайно. Муж Анастасии работает программистом, однажды он предложил помочь ему с оформлением сайта: нужно было сделать дизайн интернет-магазина для клиента. Она попробовала сделать первые макеты.



Тогда она не знала ни о каких правилах дизайна, поэтому сайт получился не очень. Сначала Анастасия попыталась освоить профессию сама — искала обучающие ролики и статьи. Потом пошла на курсы UX/UI-дизайнеров.



Когда во время обучения появились первые проекты для портфолио, решила найти работу. Откликаясь на вакансии, всегда искренне писала, что начинающий дизайнер, что у нее пока немного опыта: один из дипломов с курса и первый пробный сайт.



И всё-таки в одну студию ее взяли. Через год Настя уволилась и стала UX-проектировщиком. Здесь она разрабатывала дизайн баннеров, делала фильтры на странице поиска, редизайнила некоторые страницы, меняла стиль сайта.



«Мне очень нравится то, чем я занимаюсь, — говорит девушка. — На новой работе нужно много разговаривать с заказчиками, с пользователями, так что я развиваю soft skills. Пользователь готов терпеть некрасивое, но неудобное точно терпеть не будет, так что работа в UX/UI-дизайне найдётся для всех. Но нужно быть готовым к тому, что придётся постоянно учиться и развиваться».



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