Как будет работать без Schneider Electric российский правопреемник

На днях стало известно, что французский концерн Schneider Electric заключил соглашение с топ-менеджментом российского подразделения о продаже своего бизнеса в РФ и Белоруссии. Новая компания получила название «Систэм Электрик» (Systeme Electric). К ней перешли заводы «Потенциал» в Козьмодемьянске (производит розетки и выключатели), «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области (СЭЗЭМ, производит и адаптирует под местные требования электротехническое оборудование среднего и низкого напряжения, оборудование промышленной автоматизации), петербургский НТЦ «Механотроника» (разрабатывает и производит интеллектуальную часть для электрических подстанций), а также московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.



В интервью журналу «Эксперт-Урал» генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев рассказал о дальнейшем взаимодействии с концерном Schneider Electric:



— В течение какого-то количества месяцев обе компании будут работать параллельно, потому что у нас до сих пор действует юрлицо Schneider Electric и есть уже новая компания Systeme Electric. Требуется определенный переходный период, какие-то элементы взаимосвязи будут оставаться и в следующем году, потому что обе компании достаточно взаимозависимы, есть ряд контрактов по поставкам оборудования, которые необходимо завершить. Сервисным обслуживанием оборудования Schneider Electric, которое эксплуатируется в России, будет заниматься компания Systeme Electric, поскольку мы являемся правопреемником французского концерна. Кроме того, мы официально будем обеспечивать все гарантийные обязательства и сервис по предустановленной базе оборудования Schneider Electric. В новом формате мы становимся авторизованным сервисным партнером Schneider Electric на территории России и Белоруссии.



Алексей Кашаев также добавил, что его компания продолжит те разработки, которые вели предприятия Schneider Electric на территории нашей страны: «Много лет назад мы начали локализацию, поэтому у нас есть ряд производств в России, которые обладают в том числе своим НИОКР. Мы выгодно отличаемся от представительств Schneider Electric в других странах тем, что у нас есть свой НИОКР в части релейной защиты автоматизации, розеток и выключателей. Они изначально разрабатывались специально для России и в других странах даже не представлены. И это практически все бестселлеры, которые помогали нам развиваться в последние четыре-пять лет. Это касается тех видов продукции, которые мы производим локально. Но нам нужно существенно наращивать компетенции по тем продуктам, которые мы не производили в России и традиционно импортировали. Это низкое и среднее напряжение: аппаратная база, оборудование. Поэтому сейчас наша задача состоит в том, чтобы наращивать этот ресурс и обрастать соответствующими компетенциями. Считаем это стратегически важным».



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