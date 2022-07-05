Как компании покоряют российский рынок в условиях импортозамещения

Первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям компании «Систэм Электрик» (экс-Schneider Electric) Армен Бадалов поделился, как предприятие покоряет российский рынок в условиях импортозамещения. Об этом он рассказал в рамках интервью в Открытой студии «ФедералПресс» на «Иннопроме».



«Наш приоритет сейчас – это внутренний рынок, который нуждается в насыщении. Спрос не уменьшился, наоборот, даже увеличивается: это АПК, пищепром, строительство и многие другие сферы. Поэтому мы не видим сокращение спроса», – отметил в беседе с «ФедералПресс» Армен Бадалов.



В то же время собеседник издания отметил, что сейчас их задача, в том числе, выйти на экспорт. В первую очередь, это страны СНГ: Казахстан, Армения, Беларусь и другие.



С другой стороны, компания намерена сохранить производственный и рабочий потенциалы. Сейчас на предприятиях «Систэм Электрик» работают около 3500 человек.



«Основные наши подходы и принципы – мы не сокращаем людей. Мы сохраняем наш персонал: производственный, инженерный, науко-технический. Наша задача – не только фокусироваться на продажах, но и создавать новые продукты, адаптировать нашу продукцию и обслуживать ее», – добавил Армен Бадалов.



По его словам, сейчас предприятия «Систэм Электрик» на 80 % локализованы и не требуют импортных деталей.



Уместно напомнить, что накануне вместо Schneider Electric появилась новая полностью российская компания «Систэм Электрик». Все дело в том, что иностранные акционеры предприятия полностью продали свои активы топ-менеджерам, которые стояли у истоков российского представительства Schneider Electric. Сумма сделка не сообщается.



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