«Какой ты выключатель?»: «Систэм Электрик» показала новинки на интерактивном стенде на ARTDOM

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) продемонстрировала новые и ключевые серии розеток и выключателей на выставке ARTDOM. Вдохновением для создания творческого пространства на стенде стали работы великих художников, а гости экспозиции смогли выбрать свой стиль в искусстве и в серии AtlasDesign, ответив на вопрос «Какой ты выключатель?».

Посетителей выставки встречали инсталляции, на которых были представлены серии ArtGallery и Basilica. Именно благодаря этим линейкам «Систэм Электрик» дважды получала премию «Лучший промышленный дизайн России» в 2023 и 2024 годах.

Выключатели ArtGallery сложились в изображение «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, послужив отличным примером того, как современный дизайн может взаимодействовать с классическим искусством. Инсталляция с изделиями серии Basilica была вдохновлена картиной Михаила Рогинского «Стена с розеткой». Рогинский положил начало формированию русского поп-арта, его работы отражают повседневность, и призывают находить красоту в простых, бытовых вещах.

Основная часть экспозиции была посвящена выбору стиля в искусстве. Картины, выполненные в духе шедевров мировой живописи, помогали гостям определиться, какой выключатель одной из самых известных в России серий AtlasDesign, им ближе. В то же время запатентованный «Систэм Электрик» механизм «Палитра цветов» давал возможность подбирать под цвет серии оттенок стен с помощью выключателя жалюзи.

Среди стилей AtlasDesign можно было увидеть «воздушную» новинку 2025 года AtlasDesign Air на картине с образами, отсылающими к творчеству Марка Шагала и Сальвадора Дали, AtlasDesign Nature с рамками из натуральных материалов, символом которой стал сливающийся с природой хамелеон в манере Винсента Ван Гога, AtlasDesign Art с прозрачными крышками, с помощью которых можно менять изображение на выключателе, – здесь ключевыми стали сразу две отсылки – к поп-арту и знаменитой картине Рене Магритта. AtlasDesign Profi54 надежно защищен от влаги и был установлен на картине, иллюстрирующей фразу «Как с гуся вода».

Фоном для популярной и востребованной AtlasDesign Classic стали простые четкие линии, как у Казимира Малевича, для AtlasDesign Antique – картина, вдохновленная прерафаэлитами и академическим стилем живописи, ярким примером которого являются работы Энтони Фредерика Огастаса Сэндиса. Выключатели AtlasDesign Classic из антибактериального пластика, по задумке, словно ластик стирали микробы с изображения в характере Марка Ротко.

Особое внимание посетителей привлекла готовящаяся к выходу на рынок весной линейка AtlasDesign Smart. С помощью одного из современных стилей в искусстве – граффити – на картине изобразили умный цифровой шум, который нас окружает и управляет пространством.

Умные устройства AtlasDesign Smart – это результат работы двух команд «Систэм Электрик» и SberDevices.

На выставке ARTDOM представили одноклавишный и двухклавишный релейные выключатели, силовую розетку, терморегулятор теплого пола 16 А, в белом цвете и цвете «карбон».

AtlasDesign Smart отличается стильным дизайном и легкостью в установке. Важно, что устройства можно комбинировать с обычными выключателями и розетками серии AtlasDesign, добавляя функциональность без лишних затрат. Управление устройствами осуществляется через мобильное приложение по заданным сценариям и/или голосом с помощью ассистента Салют в умных девайсах Sber.