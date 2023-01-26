Команда корпоративных волонтеров «Систэм Электрик» рассказала о результатах своей работы

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) поделилась результатами работы своей волонтерской команды Green Team в 2022 году.

Green Team — это объединение неравнодушных сотрудников, которые добровольно реализуют экологические и социальные инициативы, следуя принципам устойчивого развития. Проект был запущен Schneider Electric в России в 2020 году.



В 2022 году команда проекта продолжила рассказывать о существующих экологических и социальных вызовах и способах внести вклад в устойчивое развитие группы компаний Систэм Электрик и общества. Одним из главных направлений работы стало развитие корпоративного волонтерства и сотрудничество с партнерами и клиентами в области устойчивого развития. Green Team организовала и провела 13 эколекториев, каждый из которых в среднем посетило около 200 человек, и несколько экологических и социально-значимых мероприятий, в которых поучаствовало 125 сотрудников. В рамках данной инициативы волонтеры также организовали ряд эколого-просветительских встреч и конкурсов для детей сотрудников.



«Green Team — это команда единомышленников, готовых делиться своими ресурсами, временем, знаниями и умениями на благо нашей планеты. В 2022 году нам удалось сохранить наши проекты и привлечь к ним не только коллег, но и людей за пределами компании. Мы рассчитываем, что в следующем году число волонтеров и объем приносимой нами пользы только возрастет. Устойчивое будущее складывается из решений и действий, которые мы выбираем сегодня», — отметила Алина Дубровина, руководитель проекта Green Team, менеджер по охране труда и экологии Систэм Электрик.