Команда корпоративных волонтеров Систэм Электрик рассказала о результатах своей работы

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) поделилась результатами работы своей волонтерской команды Green Team в 2022 году. Green Team – это объединение неравнодушных сотрудников, которые добровольно реализуют экологические и социальныеинициативы, следуя принципам устойчивого развития.

В 2022 году команда проекта продолжила рассказывать о существующих экологических и социальных вызовах и способах внести вклад в устойчивое развитие группы компаний СистэмЭлектрик и общества. Одним из главных направлений работы стало развитие корпоративного волонтерства и сотрудничество с партнерами и клиентами в области устойчивого развития. Green Teamорганизовала и провела 13 эколекториев, каждый из которых в среднем посетило около 200 человек, и несколько экологических и социально-значимых мероприятий, в которых поучаствовало 125 сотрудников. В рамках данной инициативы волонтеры также организовали ряд эколого-просветительских встреч и конкурсов для детей сотрудников.

«Green Team – это команда единомышленников, готовых делиться своими ресурсами, временем, знаниями и умениями на благо нашей планеты. В 2022 году нам удалось сохранить наши проекты и привлечь к ним не только коллег, но и людей за пределами компании. Мы рассчитываем, что в следующем году число волонтеров и объем приносимой нами пользы только возрастет. Устойчивое будущее складывается из решений и действий, которые мы выбираем сегодня», – отметила Алина Дубровина, руководитель проекта Green Team, менеджер по охране труда и экологииСистэм Электрик.

Волонтеры компании в этом году продолжили оказывать помощь заповедникам, приютам и хосписам в регионах присутствия Систэм Электрик.Например, команда работала с филиалом «Хосписа«Зеленоград», центром для животных «Дорога домой», приютом «Красное село» и социальным домом для одиноких пожилых людей в Санкт-Петербурге, приютом для собак «Щербинка», заповедником «Лосиный Остров», а также рядом детских садов в Московской области и других городах России.

Команда также оказала информационную поддержку мероприятию ко дню защиты детей, организованномуфондом дикой природы WWF, и выступила экспертом в вопросах устойчивого развития в составе жюри проектов МГТУ им. Н.Э.Баумана. Кроме того, GreenTeam провела вебинар для ПАО «Северсталь», в рамках которого поделилась собственным опытом и знаниями об эффективной организации корпоративного волонтерства.

Одним из направлений работы волонтеров GreenTeam стало привлечение внимания сотрудников к проблеме нехватки донорской крови. В 2022 году волонтеры Green Team регулярно проводили Деньдонора в офисе Систэм Электрик, создавая для сотрудников комфортные и доступные условия для донорства.

Сотрудники Систэм Электрик уделяют много внимания рациональному использованию ресурсов в повседневной жизни. В офисах Систэм Электрикорганизован раздельный сбор отходов по 10 различным фракциям, а собранный сотрудниками в рамках акции «Спаси дерево» объем макулатуры помог сберечь 8 деревьев и предотвратить выброс 420 кг СО2-эквивалента. Green Team дополнительно регулярно организует акции по озеленению, чтобы способствовать поглощению выбросов углерода из атмосферы. В 2022 году команда посадила 100 новых кустарников и деревьев. Одним из ярких мероприятий Green Team стал благотворительный забег в поддержку снижения персонального углеродного следа.

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