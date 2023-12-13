Команда «Систэм Электрик» впервые приняла участие в благотворительном футбольном турнире

Корпоративная футбольная команда российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) впервые приняла участие в благотворительном турнире, который состоялся на манеже академии ФК «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Участникам соревнования, организованного компаниями «Руспортинг» и «Лига чемпионов бизнеса», удалось собрать полмиллиона рублей, которые будут направлены в фонд «Линия жизни».

«Линия жизни» оказывает адресную помощь детям до 18 лет, финансируя высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования, медицинские исследования. Программы благотворительного фонда – протонная терапия, лазерная хирургия, восстановительное лечение, трансплантация костного мозга, молекулярно-генетические обследования детей.

Открыл благотворительный турнир заслуженный мастер спорта СССР, футбольный вратарь Ринат Дасаев. Участие приняли 20 корпоративных команд. Сотрудники «Систэм Электрик» в дебютной игре вышли в «бронзовый» плей-офф и заняли второе место.

Спорт – неотъемлемая часть корпоративной и социальной политики «Систэм Электрик». Футбольная и хоккейная команды компании регулярно тренируются и готовы принимать участие в различных соревнованиях.

«Систэм Электрик» также уделяет большое внимание благотворительным и волонтерским проектам. 5 декабря, в Международный день добровольцев, сотрудники компании поздравили участников корпоративного волонтерского движения Green Team. При поддержке «Систэм Электрик» волонтеры проводят мероприятия более чем в 20 городах России. Они направлены, в том числе, на социальную помощь муниципальным бюджетным и некоммерческим организациям, а, кроме того, на экологическую и просветительскую деятельность.