Компания «Систэм Электрик» приняла участие в Дне монтажника и энергетика в Вологде

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) приняла участие в Дне монтажника и энергетика, который прошел 6 октября в Вологде. В рамках мероприятия, организованного ЭТМ, профессионалы отрасли обсудили вызовы, с которыми они сталкиваются в текущей ситуации, и способы их преодоления.



На площадке технико-коммерческий инженер компании Иван Зуев провел технический семинар о комплексном обеспечении электроснабжения — от подстанции до розетки — в современных реалиях. В своем выступлении он представил обзор российского рынка электроустановочных изделий, рассказал о линейке оборудования низкого напряжения бренда DEKraft и комплексном предложении «Систэм Электрик» для энергетической отрасли.



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