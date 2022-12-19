Компания «Систэм Электрик» увеличит производство локальной электротехнической продукции

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) намерена в 2023 году увеличить локальное производство электротехнической продукции, чтобы компенсировать выпавшую часть импорта со стороны Schneider Electric. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Алексей Кашаев.

По его словам, задача компании в 2023 году заключается в том, чтобы вернуться на позиции прошлого года, но уже опираясь на российское производство и замещая продукты Schneider Electric. «Это амбициозная задача, потому что мы должны нагнать половину своего прошлого бизнеса», - сказал Алексей Кашаев.

Schneider Electric приостановила поставки в рамках новых проектов в России и Белоруссии с 24 февраля 2022 года, а в начале июля подписала соглашение о продаже российского подразделения, продукция которого выпускается теперь под брендом «Систэм Электрик» (Systeme Electric).

«Тот периметр, который не зависел от Schneider Electric и который полностью генерируется нашим российским производством и теми нашими новыми линейками продукции, которые мы запускаем, он растет сейчас очень существенно. В среднем рост превышает 30%, а по некоторым позициям произошло кратное увеличение», - указал он.

В то же время, по словам Алексея Кашаева, произошло снижение импорта от Schneider Electric на 70-80% по отношению к прошлому году.

«Скорее всего «Систэм Электрик» покажет падение выручки – около 30%, что будет очень хорошо, потому что, если бы не рост локального производства, то было бы минус 50-55%», - сказал генеральный директор.

Руководитель «Систэм Электрик» считает, что замещение импортируемой продукции вполне реальная задача. «Мы планируем сделать это за счет опережающего роста тех линеек, которые мы производим в России, их рост уже происходит, и мы рассчитываем, будет происходить и в следующем году. И за счет запуска новой продукции, которой не было раньше в портфеле компании, и которая раньше только импортировалась», - уточнил Алексей Кашаев.

Компания Systeme Electric производит и поставляет оборудование, ПО и комплексные решения для проектов в сфере электроэнергетики под брендами Systeme Electric, «Механотроника» и DEKraft. В холдинг входят завод «Потенциал» (Республика Марий Эл), завод «СЭЗЭМ» (Ленинградская область), НТЦ «Механотроника» (Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (Москва), Центр инноваций «Систэм Софт» (Иннополис).

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