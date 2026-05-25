Комплекс быстродействующего автоматического ввода резерва от «Систэм Электрик» и НТЦ «Механотроника» срабатывает за 33-40 мс!

Испытания комплекса быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР) от российской группы компаний «Систэм Электрик», разработчика и производителя решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, а также входящего в нее НТЦ «Механотроника» продемонстрировали успешный результат – полное время срабатывания составило 33-40 миллисекунд.

БАВР – это система, предназначенная для обеспечения надежного электроснабжения потребителей путем быстрого переключения на резервный источник питания в случае возникновения аварии или отказа основного источника. БАВР включает в себя интеллектуальные микропроцессорные устройства БМРЗ-БАВР производства НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик») и вакуумные выключатели SystemePact VCB. Целью проведения тестов было подтверждение корректности работы комплекса, а также определение полного времени его срабатывания.

В результате проведенных испытаний установлено, что БАВР корректно выполняет необходимые функции, соответствует требованиям по быстродействию ключевых заказчиков, а полное время срабатывания составляет 33-40 миллисекунд. За это время БМРЗ-БАВР успевает измерить и обработать аналоговые сигналы, логику работы, выдать команду на блок управления выключателем SystemePact VCB, который, в свою очередь, успевает выполнить операцию включения. Для сравнения: звук от срабатывания выключателя проходит за это же время всего 14 метров!

Испытания проводились с выключателями из состава КРУ Systeme MVnex с подключением БМРЗ-БАВР и источника тестовых сигналов непосредственно ко вторичным схемам ячеек, что повышает достоверность проведенных испытаний. Для оценки быстродействия использовались главные контакты выключателя. Тестовые сигналы подавались так, чтобы предаварийный режим был максимально похож на нормальный режим работы подстанции, а напряжение в аварийном режиме минимально входило в область срабатывания, имитируя таким образом наиболее сложные условия срабатывания.

Добиться наилучших показателей по быстродействию комплекса БАВР в целом позволяет применение улучшенных алгоритмов в составе БМРЗ-БАВР и быстродействующих вводных и секционных выключателей SystemePact VCB с электромагнитным приводом.

БМРЗ-БАВР – интеллектуальное устройство, предназначенное для выполнения БАВР, штатного автоматического ввода резерва, а также возврата к нормальному режиму электроснабжения на подстанциях и в энергосистемах предприятий 0,4-35кВ. НТЦ «Механотроника» производит решения БАВР с 2016 года, более 500 устройств установлено на объекты нефтегазового комплекса, горнодобывающей промышленности, а также атомной энергетики. Устройство поддерживает, помимо базовых протоколов Modbus RTU/ -TCP, МЭК 60870-101/ -103/ -104, протокол передачи данных МЭК 61850 (MMS, GOOSE), что позволяет применять его как на традиционных, так и на высокоавтоматизированных подстанциях.

SystemePact VCB – вакуумные выключатели с электромагнитным приводом, предназначенные для коммутации и защиты электрических сетей среднего напряжения 6-10кВ. Повышенный ресурс выключателя, лучшие время включения/отключения и простота конструкции привода обеспечивают максимальную надежность и быстродействие. А широкая линейка номинальных токов до 5000 А и отключающая способность до 40 кА позволяет применять выключатель в энергетике, промышленности, транспортном, нефтегазовом, химическом комплексах и других объектах с повышенными требованиями к надежности электроснабжения.