«Лаборатория Касперского» и «Систэм Электрик» будут создавать кибериммунные устройства на базе KasperskyOS

«Лаборатория Касперского» и «Систэм Электрик» планируют создавать кибериммунные устройства на основе KasperskyOS для промышленных и энергетических предприятий. Об этом компании договорились на Kaspersky Cyber Immunity Conference — 2023, которая состоялась 20 июня в Санкт-Петербурге.

Компании будут проводить внедрение и оптимизацию KasperskyOS под задачи и функции таких устройств, как терминалы релейной защиты и автоматики (РЗА), программируемые логические контроллеры (ПЛК). Также они начнут разработку прикладных приложений, к примеру для защиты от внештатных режимов работы, контроля и управления технологическими процессами. Это предоставит конечным пользователям высокотехнологичные кибериммунные решения, повысит защищённость и устойчивость предприятий к кибератакам.

В дальнейшем партнёры смогут внедрять кибериммунные устройства на любых электроэнергетических объектах, в том числе в электросетевом хозяйстве для защиты трансформаторных подстанций, на электростанциях, нефтеперерабатывающих предприятиях, металлургических заводах.

«Разработка любого кибериммунного решения — это комбинация оборудования, операционной системы и функциональных компонентов, объединённых разработанной архитектурой и реализованных в кооперации с технологическим партнёром. Сегодня мы даём старт инициативе с новым для кибериммунитета, но зрелым для индустриальных сегментов игроком — компанией «Систэм Электрик». Соглашение позволит нам расширить область применения кибериммунитета и существенно обогатить эту молодую дисциплину кибериммунных решений отраслевой экспертизой», — отметил Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS.

«Одним из главных приоритетов „Систэм Электрик“ является вклад в формирование условий для технологического суверенитета нашей страны, которого невозможно достичь без инвестирования в развитие IT-отрасли и обеспечения кибербезопасности промышленных систем. Сотрудничество с „Лабораторией Касперского“ позволяет нам предоставлять клиентам максимально безопасные решения, отвечающие потребностям рынка. В мае на „Инновационном Саммите“ мы с „Лабораторией Касперского“ представили первый совместный продукт — первый российский цифровой блок управления SystemeLogic X для автоматического выключателя SystemePact ACB, который предоставляет клиентам высокий уровень цифровизации и оптимальную защиту от киберугроз на протяжении всего срока службы. Теперь мы рады анонсировать сотрудничество в сфере построения совместных решений на базе операционной системы KasperskyOS. Мы уверены, что оно приблизит компанию к следующей цели — кибериммунности наших решений», — отметил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».

О «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Подробнее на www.kaspersky.ru.

О «Систэм Электрик»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии. Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, «Систэм Электрик» предлагает клиентам и партнёрам единую экосистему на базе российского программного обеспечения.

В Группу компаний «Систэм Электрик» входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис). Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству.

«Систэм Электрик» выделяет своим ключевым приоритетом фокус на партнерах и заказчиках, гарантируя превосходное качество продукции и поддержки со стороны профессиональной команды. Работая под слоганом «Энергия. Технологии. Надежность», «Систэм Электрик» делает процессы и энергосистемы безопасными, эффективными и технологичными.

Подробно о «Систэм Электрик» на www.systeme.ru.