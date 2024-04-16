«Лаборатория Касперского» и «Систэм Электрик» представили первые результаты проекта по созданию кибериммунных устройств для энергетики

«Лаборатория Касперского» и «Систэм Электрик» представили результаты первого этапа работ по созданию кибериммунных устройств для энергетической отрасли на Инновационном саммите 2024, который проходит 15-18 апреля.

Компании планируют внедрение и оптимизацию KasperskyOS под задачи и функции специализированного подстанционного оборудования, в частности, новых интеллектуальных устройств компании «Систэм Электрик». Это предоставит конечным пользователям высокотехнологичные кибериммунные решения, повысит защищённость и устойчивость предприятий к кибератакам.

Также предполагается адаптация ОС под блоки управления выключателей — расцепители, применяемые для отключения нагрузки на электросети различных, в том числе бытовых и социальных объектов, в случае внештатных ситуаций.

На данном этапе в рамках проекта «Лаборатория Касперского» провела анализ существующей нормативной базы, в частности от таких регуляторов, как ФСБ, ФСТЭК, Россети, по требованиям к информационной безопасности расцепителей и терминалов релейной защиты и автоматики (РЗА).

Компания сформировала модель угроз для этих устройств с учётом анализа нормативной базы и использования методики моделирования угроз ФСТЭК, а также создала концепцию решений со встроенными механизмами защиты для предотвращения киберрисков.

Операционная система KasperskyOS — ключевое звено в кибериммунном подходе, в основе которой лежит идея создания исходно безопасных технологий и решений, не требующих наложенных средств защиты, то есть антивирусов, средств управления устройствами, антифишинговых решений. Профессиональные устройства на базе KasperskyOS уже используются в промышленности и других отраслях по всему миру.

Среди преимуществ встроенной защиты — контроль целостности ПО внутри устройства, возможность централизованного управления учетными данными пользователей и обеспечение возможности ИБ-мониторинга, стойкая защита каналов связи с оборудованием, что не позволит злоумышленникам управлять ими, отправлять ложные команды или подменять их, базовая защита от сетевых атак, возможность чётко установить, кто, что и когда делал с устройством, более низкая по сравнению с наложенными средствами защиты стоимость владения и многое другое.

«На Инновационном Саммите компании ещё раз скрепили договоренности подписанием документов и продемонстрировали первые результаты проекта. Анализ нормативной базы в части информационной безопасности устройств, моделирование угроз и разработка концепции решений — первые практические шаги в намеченном направлении. Они послужат фундаментом для дальнейшей совместной работы. Мы поставили амбициозную цель — создать новое поколение кибериммунных устройств релейной защиты и блоков управления выключателями, отвечающих современным вызовам, с целью обеспечения устойчивого функционирования даже в условиях комплексных кибератак», — комментирует Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS.

«Тренд на цифровизацию есть во всех отраслях, однако электроэнергетика — наиболее чувствительная и требовательная к кибербезопасности сфера. Риски могут привести как к остановке производства, рабочих процессов, так и нанесению физического ущерба, если, например, будет обесточено медицинское оборудование, необходимое для срочной операции. С развитием технологий появляется всё больше угроз, и наша задача — найти наиболее эффективное высокотехнологичное решение. Мы видим такие перспективы в сотрудничестве с „Лабораторией Касперского” по направлению создания кибериммунных устройств», — сказал первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика и Автоматизация» Николай Ладыгин.