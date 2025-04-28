Масштабные акции к Всемирному дню охраны труда проходят на всех заводах «Систэм Электрик»

Все производственные площадки и логистический центр российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) проводят мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда.

На заводе «Потенциал» (г. Козьмодемьянск) помимо профильного квиза проводится состязание ТОP-5 Near Miss*, в ходе которого сотрудники выявляют на своих рабочих местах потенциальные риски, связанные с безопасностью. Среди детей заводчан проходит конкурс стихотворений о важности соблюдения правил охраны труда на производстве. По итогам всех акций компетентное жюри выберет победителей и вручит им памятные призы в торжественной обстановке.

«Систэм Электрик Завод Электромоноблок» (г. Коммунар) посвятил теме защищенной производственной среды целую неделю. Сотрудники предприятия соревнуются в поиске специальных знаков безопасности, NearMiss событий, отрабатывают алгоритм по обнаружению запаха газа, вызову соответствующих служб, тушению огня на практике с приглашенной профессиональной пожарной бригадой, проходят тестирование, играют в «Что? Где? ОТ?» по теме охраны труда в классическом и современном форматах.

НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург) присоединился к «СЭЗЭМ» на тренировку по пожаротушению, а, кроме того, организовал мастер-класс для своих сотрудников по поиску и оформлению Near Miss. Параллельно сотрудников знакомят с новой системой мотивации и регистрации потенциально опасных происшествий. По завершении каждый участник получит поощрительный приз.

Работники логистического центра в Лобне в течение двух недель могут принять участие в обучении на базе виртуальной реальности. Такие мероприятия позволяют не просто изучить возможности внедрения новых инструментов, но и активнее привлекать к изучению безопасности складских процессов. В ЦЛЦ также соберут идеи по улучшению условий труда, проведут тренинг по оказанию первой помощи с участием медиков-волонтеров и разместят фото отличившихся сотрудников на доске почета.

«Систэм Электрик» уделяет большое внимание охране труда на рабочих местах и постоянно развивает это направление. Так, система поиска Near Miss функционирует на всех предприятиях на постоянной основе, праздник лишь стал поводом дополнительно сфокусироваться на безопасности производственной среды. Все площадки «Систэм Электрик» сертифицированы по международному стандарту ISO 45001:2018 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда», регулярно проходят ресертификационные и надзорные аудиты на подтверждение соответствия требованиям системы.

*Near Miss – незапланированное событие, которое не привело к травмам, болезням или повреждению, но потенциально могло к ним привести