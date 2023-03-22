1,5 млрд рублей инвестирует «Систэм Электрик» в развитие завода «Потенциал» в Козьмодемьянске

Российская производственная компания «Систэм Электрик», производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, нарастит инвестиции в локализацию и выпуск современной востребованной продукции на заводе «Потенциал» в г. Козьмодемьянск. До 2025 года компания инвестирует в развитие производства 1,5 млрд рублей, сумма инвестиций в 2023 году составит более 450 млн рублей. Об этом было заявлено в рамках встречи Главы Марий Эл Юрия Зайцева с генеральным директором «Систэм Электрик» Алексеем Кашаевым.



Основной целью встречи стало знакомство руководителя региона с результатами деятельности градообразующего предприятия Козьмодемьянска по итогам 2022 г., обсуждение обновленной инвестиционной стратегии «Систэм Электрик» с акцентом на региональное развитие, увеличение налоговых отчислений и планы по дальнейшему развитию производства ООО «Потенциал», обеспечивающего более 1750 постоянных рабочих мест и дополнительно привлекающего более чем 600 человек из малозащищенных слоев общества. Группа компаний «Систэм Электрик» намерена и далее развивать социальные проекты в регионе.



Завод «Потенциал» нацелен на полное замещение европейских поставщиков. В настоящее время предприятие полного производственного цикла достигло уровня локализации по применению сырья и компонентов в 97%.



Глава Марий Эл поблагодарил руководство компании «Систэм Электрик» за работу и желание инвестировать в социальные проекты региона, отметив важность работы по импортозамещению.



«Предприятие выполняет важную социальную функцию, обеспечивая работой порядка 10 процентов населения города и наполняя его бюджет. Мы видим, что завод ведет активную работу по локализации компонентов и материалов, расширяет выпуск продукции, готов создавать новые рабочие места. Это пример ответственного подхода к бизнесу, и Правительство республики будет всячески поддерживать Вас в реализации инвестиционных планов», — подчеркнул Юрий Зайцев.



Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев поблагодарил Главу и Правительство Республики Марий Эл за внимание к потребностям промышленных предприятий и создание комфортных условий ведения бизнеса в регионе, отметив, что завод «Потенциал» продолжит развиваться и предлагать российским и зарубежным покупателям современную продукцию самого высокого качества.



«Завод „Потенциал“ оснащен современным оборудованием, мы продолжаем инвестиции в его развитие, в дальнейшую автоматизацию и повышение эффективности производства. До 2025 года компания инвестирует в развитие производства 1,5 млрд рублей, сумма инвестиций в 2023 году составит более 450 млн рублей. „Систэм Электрик“ нацелена на максимальную локализацию выпуска продукции в России и отводит предприятию в Марий Эл важную роль в реализации этих планов», — отметил Алексей Кашаев.



Генеральный директор завода Радик Мухамадеев рассказал, что в 2022 г. на предприятии, которое является одним из крупнейших в мире по своему профилю, освоен выпуск востребованной современной продукции: компьютерных розеток, USB-розеток с высокоскоростной зарядкой для мобильных устройств, диммеров. Благодаря высокому качеству и привлекательному дизайну розетки и выключатели из Козьмодемьянска пользуются большим спросом как в России, так и за ее пределами. «Мы гордимся тем, что каждая третья розетка, продаваемая в России, изготовлена в нашей республике на заводе «Потенциал», — акцентировал Радик Мухамадеев.



Продукция предприятия будет представлена на Инновационном Саммите, который пройдёт с 24 по 25 мая 2023 года в ОЭЗ «Технополис Москва». Ключевой темой мероприятия станет «Технологическая независимость в новых реалиях». Инновационный Саммит запланирован в форматах выставки и деловой программы.



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