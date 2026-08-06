Модульное оборудование Systeme9 от «Систэм Электрик» одобрено Российским морским регистром судоходства

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, получила свидетельство о типовом одобрении (СТО) Российского морского регистра судоходства (РС, Регистр) на модульное оборудование Systeme9. Документальное подтверждение удостоверяет полное соответствие изделий требованиям к электрооборудованию судов.

Серия модульного оборудования Systeme9 создана на базе 10 кА промышленной платформы. Изделия могут применяться в составе щитового оборудования на объектах, находящихся под техническим наблюдением РС.

По результатам успешных испытаний, проведенных под техническим наблюдением инспекторов Балтийского филиала РС, получены СТО на следующие серии оборудования:

Силовые выключатели SystemePact:

воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB;

автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB;

выключатели-разъединители в литом корпусе SystemePact CCB NA.

Пускорегулирующая аппаратура SystemePact M:

контакторы MC1E, MC1D, MC1G, MC1K, MC2K, MP1K;

тепловые реле MRE, MRD, MRG, MR2K;

промежуточные реле MA2K, MA3K;

автоматические выключатели для защиты электродвигателей GM2, GM3.

Модульное оборудование Systeme9:

автоматические выключатели (АВ): S9FN, S9FH, S9HH;

автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ): S9DN;

выключатели нагрузки (ВН): S9S.

Действующие документы Регистра позволяют «Систэм Электрик» поставлять комплексные решения для систем распределения электроэнергии и защиты электрических цепей на морских судах, плавучих сооружениях и стационарных платформах в соответствии со строгими международными и национальными стандартами безопасности и качества, охватывая первичное, вторичное и конечное распределение.