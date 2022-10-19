На форуме 100+ Techno Build эксперты отрасли обсудили вопросы строительства энергоэффективных зданий в современных реалиях

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) организовала сессию «Строительство энергоэффективных зданий в современных реалиях» на международном строительном форуме 100+ Techno Build.

В ходе дискуссии эксперты отрасли обсудили актуальность повестки энергоэффективности, вопросы, связанные со сроками поставок и доступностью оборудования для инженерной инфраструктуры, тему перехода на российские цифровые платформы в строительстве. Форум проходит 18−21 октября в Екатеринбурге.



В сессии приняли участие Сергей Барсук, директор департамента гражданского строительства Систэм Электрик, Павел Мурзакаев, руководитель направления по развитию бизнеса программных продуктов Систэм Электрик, Денис Смирнов, руководитель службы развития продукта и BIM-технологий Эталон Проект, Андрей Ивченко, генеральный директор компании Комис, Сергей Моргачев, директор региона Урал компании ЭТМ, Алексей Обухов, генеральный директор РСГ-Инженерная Инфраструктура (ГК КОРТРОС) и Александр Сивков, руководитель инженерного центра компании РСГ-Инженерная Инфраструктура (ГК КОРТРОС).



Сергей Барсук рассказал о переходе на российское ПО в сфере автоматизации инженерных систем зданий. Уже к концу 2022 года компания Систэм Электрик сможет предложить абсолютно новую платформу управления инженерными системами под собственным брендом на базе российского ПО. Особый акцент спикер сделал на направлении «энергоэффективность»: компания предоставляет услуги инженерного консалтинга, энергоаудита, экспертизы проектных решений, услуги по тарификации электроэнергии и реализует проекты систем учета энергоресурсов.



«Сегодняшняя дискуссия с участием экспертов отрасли показала, что энергоэффективность — это не краткосрочный тренд, а стратегический приоритет для компаний, участвующих в разработке и реализации строительных проектов. Мы планируем и дальше развивать это направление для сегментов строительства и промышленности», — отметил директор департамента гражданского строительства Сергей Барсук.



Выступление Павла Мурзакаева было посвящено преемственности решений и локализации производства цифровых устройств управления, а также решениям компании в области создания энергоэффективных зданий в современных реалиях. Спикер отметил, что в процессе разработки комплекса новых программных средств Систэм Электрик сотрудничает с российскими компаниями, которые обладают высокими компетенциями.



«В середине октября мы представили новое решение Systeme Platform. Оно является полностью российским программным обеспечением для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения. Продукт разработан для оперативного управления любой сложности и хранения технологических данных для сегментов промышленности, энергетики, зданий и ЦОДов. Systeme Platform отличается кроссплатформенностью, масштабируемостью и минимизирует любые риски, связанные с санкциями», — добавил Павел Мурзакаев, руководитель направления по развитию бизнеса программных продуктов.



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