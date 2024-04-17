На Инновационном Саммите 2024 состоялась панельная дискуссия «Энергопереход 4.0 – реальность и возможности»

На Инновационном Саммите 2024, организованном российской компанией «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителем комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, в рамках партнерства по Климатическому Меморандуму с компанией «Северсталь» и при поддержке экспертного сообщества «Энергетика и экология» ГК «Северсталь» и «Севергрупп» состоялась панельная дискуссия на тему «Энергопереход 4.0 – реальность и возможности».

Спикерами дискуссии стали заместитель директора Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития РФ Анна Кузнецова, главный советник генерального директора РЭА Минэнерго России Владимир Дребенцов, начальник управления экологии АО «Северсталь менеджмент» Ольга Калашникова, начальник управления производственного инжиниринга и устойчивого развития ПАО «РусГидро» Александр Краевой, руководитель направления Дирекции по стратегии АО «Силовые машины» Михаил Корепанов и председатель Комитета по рэнкингам ИНФРАГРИН Виктор Четвериков. Модератором сессии выступила Ирина Гайда, эксперт Центра Энергоперехода СКОЛТЕХ.

В ходе мероприятия участники дискуссии обсудили такие вопросы как: актуальность ESG-повестки в РФ, готовность бизнеса к внедрению новых законодательных инициатив, технологии декарбонизации, а также лучшие практики повышения энергоэффективности и вопросы подготовки кадров для низкоуглеродной экономики.

«Компания «Северсталь» разработала стратегию декарбонизации и к 2060 году планирует снизить интенсивность выбросов СО2 на 40-60%. Помимо реализации технологических проектов, компания проводит исследования по климатическим»

, ­– рассказала Ольга Калашникова, начальник управления экологии ПАО «Северсталь».

«У России сохраняется заметный экспортный потенциал, хотя в нашей стране остается более энергоемкая экономика, чем в среднем по миру. Более того, у России есть шанс сохранить свою долю международных рынков ископаемых энергоресурсов, даже в случае падения мирового спроса на отдельные энергоресурсы, такие как нефть и уголь. На внутреннем рынке происходит рост новых восполняемых источников энергии, и тем не менее газ остается основным видом использующегося топлива»

, ­– прокомментировал уровень готовности страны к энергопереходу Владимир Дребенцов, главный советник генерального директора РЭА Минэнерго России.

Панельная дискуссия «Энергопереход 4.0 – реальность и возможности» состоялась в рамках Инновационного Саммита, который проходит с 15 по 18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр». Ключевая тема – «Технологическое партнерство – объединяем лучшее». Мероприятие одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.