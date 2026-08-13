Невероятный эксперимент – съемка гашения электрической дуги в автоматическом выключателе

Представляем вам ролик-эксперимент! В одном видео - два шедевра технической мысли - высокоскоростная камера Phantom и новая линейка модульного оборудования Systeme9 от Systeme Electric! Впервые в России на камеру со скоростью 200 000 кадров в секунду мы засняли как возникает, горит и угасает электрическая дуга внутри автоматического выключателя, то что обычно кажется нам мгновенной вспышкой.