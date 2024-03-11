Опубликована деловая программа Инновационного Саммита «Систэм Электрик» 2024!

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, подготовила для партнеров, заказчиков и профессионалов отрасли обширную деловую программу Инновационного Саммита 2024! Расписание пленарных, стратегических, экспертных сессий, а также панельных дискуссий на 15-17 апреля опубликовано по ссылке.
Инновационный Саммит – это ежегодная масштабная конференция, посвященная подходам к обеспечению технологической независимости в областях электроэнергетики и автоматизации, а также выставка продуктов и решений «Систэм Электрик». Это пространство для обсуждения актуальных вопросов и трендов. В этом году мероприятие состоится 15-18 апреля в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.
Ключевая тема Инновационного Саммита 2024: «Технологическое партнерство – объединяем лучшее». Мероприятие посвящено переходу от глобализованного мира к децентрализованному, в котором ключевую роль играют национальные компетенции в области НИОКР, локализация производства для создания лучшего в своем классе оборудования в сотрудничестве с лидерами в своих областях, в том числе с компаниями в дружественных странах.
На сессиях Инновационного Саммита 2024 выступят ведущие эксперты, лидеры отрасли и руководители «Систэм Электрик». К участию в деловой программе приглашены представители крупнейших инновационных партнеров и отраслевых ведомств.
Новинки, представленные на стратегических сессиях, а также другое высокотехнологичное оборудование и передовые решения «Систэм Электрик» можно будет увидеть в Инновационном Хабе. Каждый день на площадке будут проходить экскурсии по выставочному пространству, разделенному на зоны по следующим направлениям:
1. «Энергетика»
- Распределение электроэнергии низкого напряжения
- Распределение электроэнергии среднего напряжения
- Качество электроэнергии
- Конечное распределение
2. Systeme City
- Электроустановочные изделия
- Модульное оборудование
- Системы домашнего комфорта
- Световое оборудование
3. «Автоматизация»
- Комплексные решения для промышленной автоматизации
- Автоматизация зданий и периферийное оборудование
- Systeme Platform – российское программное обеспечение для автоматизации объектов индустриального и гражданского назначения
4. «Инженерная инфраструктура центров обработки данных (ЦОД)»
- Однофазные ИБП
- Трехфазные ИБП для ИТ и промышленного применения
- Система кондиционирования воздуха и охлаждения ЦОД
- Серверные шкафы и стоечные блоки распределения питания (PDU)
- Система мониторинга и управления инженерной инфраструктурой ЦОД
5. «Сервисное предложение»
- Ретрофит РЗиА европейских производителей
- Модернизация оборудования низкого и среднего напряжения
- Система термомониторинга контактных присоединений
- Удаленный сервис на основе технологий дополненной реальности
- Платформа цифровизации ТОиР Systeme Maintenance
- Диагностика силового электрооборудования
6. «Программное обеспечение»
- Платформа для диспетчеризации и автоматизации высоконагруженных промышленных и гражданских объектов Systeme Platform
- Платформа для диспетчеризации и автоматизации инженерных систем зданий и сооружений Systeme Building Operations
- SystemeLDS – решение для автоматизации инструментов бережливого производства и портал цифровых совещаний DISS
Инновационный Саммит 2024 пройдет только в офлайн-формате по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №3.
Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна.
Официальный сайт мероприятия: https://landing.systeme.ru/innovacionnyj-sammit