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Опубликована деловая программа Инновационного Саммита «Систэм Электрик» 2024!

Опубликовано: 11.03.2024

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, подготовила для партнеров, заказчиков и профессионалов отрасли обширную деловую программу Инновационного Саммита 2024! Расписание пленарных, стратегических, экспертных сессий, а также панельных дискуссий на 15-17 апреля опубликовано по ссылке

Инновационный Саммит – это ежегодная масштабная конференция, посвященная подходам к обеспечению технологической независимости в областях электроэнергетики и автоматизации, а также выставка продуктов и решений «Систэм Электрик». Это пространство для обсуждения актуальных вопросов и трендов. В этом году мероприятие состоится 15-18 апреля в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.

Ключевая тема Инновационного Саммита 2024: «Технологическое партнерство – объединяем лучшее». Мероприятие посвящено переходу от глобализованного мира к децентрализованному, в котором ключевую роль играют национальные компетенции в области НИОКР, локализация производства для создания лучшего в своем классе оборудования в сотрудничестве с лидерами в своих областях, в том числе с компаниями в дружественных странах. 

На сессиях Инновационного Саммита 2024 выступят ведущие эксперты, лидеры отрасли и руководители «Систэм Электрик». К участию в деловой программе приглашены представители крупнейших инновационных партнеров и отраслевых ведомств. 

Новинки, представленные на стратегических сессиях, а также другое высокотехнологичное оборудование и передовые решения «Систэм Электрик» можно будет увидеть в Инновационном Хабе. Каждый день на площадке будут проходить экскурсии по выставочному пространству, разделенному на зоны по следующим направлениям:

1. «Энергетика»

  • Распределение электроэнергии низкого напряжения
  • Распределение электроэнергии среднего напряжения
  • Качество электроэнергии
  • Конечное распределение

2. Systeme City

  • Электроустановочные изделия
  • Модульное оборудование
  • Системы домашнего комфорта
  • Световое оборудование

3. «Автоматизация»

  • Комплексные решения для промышленной автоматизации
  • Автоматизация зданий и периферийное оборудование
  • Systeme Platform – российское программное обеспечение для автоматизации объектов индустриального и гражданского назначения

4. «Инженерная инфраструктура центров обработки данных (ЦОД)»

  • Однофазные ИБП
  • Трехфазные ИБП для ИТ и промышленного применения
  • Система кондиционирования воздуха и охлаждения ЦОД
  • Серверные шкафы и стоечные блоки распределения питания (PDU)
  • Система мониторинга и управления инженерной инфраструктурой ЦОД

5. «Сервисное предложение»

  • Ретрофит РЗиА европейских производителей
  • Модернизация оборудования низкого и среднего напряжения
  • Система термомониторинга контактных присоединений
  • Удаленный сервис на основе технологий дополненной реальности
  • Платформа цифровизации ТОиР Systeme Maintenance
  • Диагностика силового электрооборудования

6. «Программное обеспечение»

  • Платформа для диспетчеризации и автоматизации высоконагруженных промышленных и гражданских объектов Systeme Platform
  • Платформа для диспетчеризации и автоматизации инженерных систем зданий и сооружений Systeme Building Operations
  • SystemeLDS – решение для автоматизации инструментов бережливого производства и портал цифровых совещаний DISS

Инновационный Саммит 2024 пройдет только в офлайн-формате по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №3. 

Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. 

Официальный сайт мероприятия: https://landing.systeme.ru/innovacionnyj-sammit 

До встречи на Инновационном Саммите 2024!
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