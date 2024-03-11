Опубликована деловая программа Инновационного Саммита «Систэм Электрик» 2024!

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, подготовила для партнеров, заказчиков и профессионалов отрасли обширную деловую программу Инновационного Саммита 2024! Расписание пленарных, стратегических, экспертных сессий, а также панельных дискуссий на 15-17 апреля опубликовано по ссылке.

Инновационный Саммит – это ежегодная масштабная конференция, посвященная подходам к обеспечению технологической независимости в областях электроэнергетики и автоматизации, а также выставка продуктов и решений «Систэм Электрик». Это пространство для обсуждения актуальных вопросов и трендов. В этом году мероприятие состоится 15-18 апреля в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.

Ключевая тема Инновационного Саммита 2024: «Технологическое партнерство – объединяем лучшее». Мероприятие посвящено переходу от глобализованного мира к децентрализованному, в котором ключевую роль играют национальные компетенции в области НИОКР, локализация производства для создания лучшего в своем классе оборудования в сотрудничестве с лидерами в своих областях, в том числе с компаниями в дружественных странах.

На сессиях Инновационного Саммита 2024 выступят ведущие эксперты, лидеры отрасли и руководители «Систэм Электрик». К участию в деловой программе приглашены представители крупнейших инновационных партнеров и отраслевых ведомств.

Новинки, представленные на стратегических сессиях, а также другое высокотехнологичное оборудование и передовые решения «Систэм Электрик» можно будет увидеть в Инновационном Хабе. Каждый день на площадке будут проходить экскурсии по выставочному пространству, разделенному на зоны по следующим направлениям:

1. «Энергетика»

Распределение электроэнергии низкого напряжения

Распределение электроэнергии среднего напряжения

Качество электроэнергии

Конечное распределение

2. Systeme City

Электроустановочные изделия

Модульное оборудование

Системы домашнего комфорта

Световое оборудование

3. «Автоматизация»

Комплексные решения для промышленной автоматизации

Автоматизация зданий и периферийное оборудование

Systeme Platform – российское программное обеспечение для автоматизации объектов индустриального и гражданского назначения

4. «Инженерная инфраструктура центров обработки данных (ЦОД)»

Однофазные ИБП

Трехфазные ИБП для ИТ и промышленного применения

Система кондиционирования воздуха и охлаждения ЦОД

Серверные шкафы и стоечные блоки распределения питания (PDU)

Система мониторинга и управления инженерной инфраструктурой ЦОД

5. «Сервисное предложение»

Ретрофит РЗиА европейских производителей

Модернизация оборудования низкого и среднего напряжения

Система термомониторинга контактных присоединений

Удаленный сервис на основе технологий дополненной реальности

Платформа цифровизации ТОиР Systeme Maintenance

Диагностика силового электрооборудования

6. «Программное обеспечение»

Платформа для диспетчеризации и автоматизации высоконагруженных промышленных и гражданских объектов Systeme Platform

Платформа для диспетчеризации и автоматизации инженерных систем зданий и сооружений Systeme Building Operations

SystemeLDS – решение для автоматизации инструментов бережливого производства и портал цифровых совещаний DISS

Инновационный Саммит 2024 пройдет только в офлайн-формате по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №3.

Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна.

Официальный сайт мероприятия: https://landing.systeme.ru/innovacionnyj-sammit

До встречи на Инновационном Саммите 2024!