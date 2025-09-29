Открыты продажи умных термостатов AtlasDesign Smart от «Систэм Электрик» и SberDevices

Российский производитель «Систэм Электрик» (Systeme Electric) совместно с компанией SberDevices расширяют ассортимент в категории умных устройств серии AtlasDesign Smart и открывают продажи умных рамочных термостатов теплого пола, который станет частью Умного дома Sber.

Устройство разработано с учетом потребностей российских пользователей: простое управление, стильный дизайн, совместимость с любым интерьером, тихая работа и максимальный комфорт в настройке и управлении. Оно автоматически поддерживает комфортную температуру в помещении, запоминает пользовательские сценарии, поддерживает голосовые команды. Термостат защищен от перегрева и коротких замыканий.

Линейка AtlasDesign Smart — проект «Систэм Электрик» и SberDevices. Кроме термостата в ней представлены розетки и выключатели. Умные устройства выполнены в едином классическом дизайне, легко монтируются, не требуют сложных настроек, экономят электроэнергию и повышают уровень комфорта благодаря автоматизации и голосовому управлению.

Лаконичный дизайн и бесшумная работа

Термостат AtlasDesign Smart сочетается с устройствами одной из самых популярных серий розеток и выключателей Systeme Electric — AtlasDesign, отлично вписывается в многопостовые рамки и не выделяется на фоне корпуса. Доступны два цвета — черный и белый.

Также термостат AtlasDesign Smart тише аналогов — щелчки встроенного реле не потревожат даже самый чуткий сон. Дисплей подстраивается под время суток — становится ярче в дневное время и гаснет в ночное время.

Управление теплым полом и радиаторами

Термостат управляет водяными и электрическими климатическими устройствами — теплым полом и радиаторами. Он способен автоматически поддерживать комфортную температуру в помещении. В комплект входит проводной датчик температуры 10 кОм. К устройству можно дополнительно подключить беспроводной датчик температуры и влажности.

Сетевой протокол Zigbee обеспечивает работу термостата и подключенных умных устройств даже без интернета. Расписание не собьется, даже если выключится интернет или пропадет электропитание.

Умные функции

Пользователь может создавать свои сценарии автоматической работы термостата — например, просушить пол в ванной комнате после ее использования или выключить подогрев пола, когда дома никого нет. В сценарии можно включать другие умные устройства.

Термостат поддерживает голосовое управление через мобильное приложение, телевизорами и приставками с ОС Салют ТВ и умными колонками Sber под управлением искусственного интеллекта GigaChat.

Пользователь может настроить расписание работы термостата, чтобы поддерживать комфортную температуру и экономить электричество.

Безопасность и долговечность

При настройке термостата можно указать материал поверхности пола и устройство автоматически не допустит перегрева и порчи пола. Функция антизамерзания включит дежурный подогрев, когда температура пола или воздуха будет близка к нулю. Прибор защищен от перегрева и коротких замыканий. Технология переключения контактов Zero-Crossing Detection в несколько раз снижает износ реле и увеличивает срок жизни термостата. Есть блокировка кнопок от детей.