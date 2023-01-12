Переключение режима: особенности российского электротехнического бизнеса

«Систэм Электрик», бывшее российское подразделение французской Schneider Electric, одного из ключевых поставщиков электротехнической продукции «Росатома», — ​пример того, как отечественный бизнес адаптируется к новым рыночным условиям вне связи с материнской компанией.

О том, как складывается ситуация на российском рынке и как реагирует на изменения «Систэм Электрик», рассказывают гендиректор компании Алексей Кашаев, его первый заместитель по продажам и внешним связям Армен Бадалов и первый заместитель по энергетике и автоматизации Николай Ладыгин.

Интервалы планирования резко сократились. Сейчас бизнес мыслит не финансовыми годами, а месяцами, максимум — ​кварталами. Так практичнее. Долгосрочное планирование тоже есть, но все готовы к тому, что реальность будет отличаться от сегодняшних представлений о ней.

На начало 2022 года 70 % рынка электротехники и промышленной автоматизации в России занимали ABB, Siemens и Schneider Electric. С их уходом возник дефицит некоторых видов продукции. Поставки из Китая и от более мелких дистрибьюторов из других стран не смогут его перекрыть. 2023 год — ​этап перераспределения рынка между новыми участниками, и главные роли постараются взять на себя российские производители.

Сложнее всего будет заместить «тяжелые» системы — ​сервотехнику, контроллеры ЧПУ на сотни тысяч сигналов.

Несмотря на уход европейских игроков, объем рынка промышленной автоматизации и электротехники в денежном выражении увеличился — ​вслед за ценами. Сильнее всего благодаря господдержке вырос сегмент жилого строительства. В 2023 году он останется на том же уровне или упадет — ​в зависимости от решений правительства по финансированию сегмента. Прибавит веса рынок промышленной автоматизации и электротехники за счет нефтегаза и металлургии. В 2022 году этот сегмент просел из-за замедления реализации проектов или их переноса на 2023 год.

Затраты на логистику взлетели в пандемию и теперь снижаются во всем мире, но не у нас в стране. Кроме того, на 30–40 % для российских покупателей выросли цены на зарубежную продукцию — ​не все компании-импортеры готовы поставлять оборудование по ценам, действительным на момент заключения контрактов. Во всем мире сохраняется дефицит микроэлектронных компонентов. В лучшем случае он будет преодолен во второй половине 2023 года.

Зигзаги импортозамещения

В 2022 году Schneider Electric продал российский бизнес его топ-менеджерам. Они учредили «Систэм Электрик», в нее вошли заводы «Электромоноблок» и «Потенциал», НТЦ «Механотроника».

До ухода Schneider Electric около половины выручки будущей «Систэм Электрик» давали продажи продукции материнской компании. В 2022 году импорт снизился примерно на 80 %. После реструктуризации это падение компенсировали товары, сделанные в России, — ​их продажи выросли в среднем почти на треть.

Компания нашла альтернативу для более чем 70 % номенклатуры импортных товаров: светосигнального оборудования, электроконтакторов, устройств главного пуска, преобразователей частоты. Постепенно идет замена импортных компонентов. Для автоматических выключателей в воздушном или литом корпусе и комплектных распределительных устройств среднего напряжения найдены российские комплектующие. В ретрофит-комплекты для модернизации старых распределительных устройств устанавливают российские блоки микропроцессорной релейной защиты.

Планы на 2023 год

Ключевая задача «Систэм Электрик» — ​максимально нарастить долю в максимально возможном количестве сегментов рынка электротехнической продукции. Добиться этого компания планирует двумя способами.

Первый — ​пошаговая локализация производства импортных устройств и комплектующих в течение пяти лет. Исключение — ​наукоемкие устройства вроде синхронных электродвигателей на постоянных магнитах, для разработки которых требуется порядка 20 лет. В частности, в НТЦ «Механотроника» на июнь-июль запланирован запуск серийного производства электронных расцепителей для промышленных автоматических выключателей низкого напряжения. Расцепитель — ​это сложное устройство для распределения электрических потоков. Уже готовы пилотные образцы. Там же локализуют производство промышленных выключателей. НТЦ «Механотроника» будет разрабатывать и производить устройства автоматизации на базе собственных микропроцессоров для энергетики, промышленности, гражданского строительства.

«Систэм Электрик» локализует производство однофазных источников бесперебойного питания, это один из самых востребованных товаров. Запуск запланирован на первый квартал. Старт производства источников бесперебойного питания с горячей заменой батарей — ​на второй квартал. На начальном этапе комплектующие по российским чертежам будут изготавливаться в Китае, дальше — ​в России.

Второй способ нарастить долю рынка — ​увеличить объем производства. «Систэм Электрик» намерена ввести двух- и трехсменную работу и перепланировать цеха. На освободившихся площадях на заводе «Электромоноблок» установят оборудование для производства силовых устройств. Компания нанимает новых сотрудников, в том числе работавших в российских структурах зарубежных электротехнических компаний. Нововведения финансируются за счет собственных средств.

Постепенная локализация запланирована и в сервисе. Сначала израсходуют складские комплектующие Schneider Electric, затем перейдут на российские.

Сотрудничество с «РОСАТОМОМ»

Как преемник Schneider Electric в России, «Систэм Электрик» продолжает работать с «Росатомом» в рамках соглашения, заключенного на ПМЭФе в 2021 году.

На «Атомэкспо-2022» подписано соглашение о сотрудничестве с «Атомэнергоремонтом». В планах — ​оптимизировать обслуживание комплектных распределительных устройств и продлить гарантию на элегазовые выключатели. «Атомэнергоремонт» и «Систэм Электрик» намерены обслуживать не только АЭС, но и другие объекты энергетики. «Атомная отрасль — ​одна из самых продвинутых в России с точки зрения технологического оснащения и цифровизации. Сотрудничая с «Атомэнергоремонтом», мы стремимся оказывать универсальный сервис с более широким спектром оборудования и делать процесс перехода на новые технологии максимально бесшовным для наших партнеров и заказчиков», — ​отметил Армен Бадалов.

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