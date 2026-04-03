Почему Systeme9 - флагман

Обзор уникальных технических преимуществ линейки модульного оборудования

Флагманская линейка модульного оборудования Systeme9 от российской производственной компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) создана для наиболее ответственных проектов на базе промышленной платформы с предельной наибольшей отключающей способностью (Icu) 15 кА. Серия призвана заполнить вакуум предложения на российском рынке после ухода таких линеек как Acti9, S200 и DX3, предлагая комплексный подход к построению надежных электроустановок. В этой статье мы подробно разберем, какие инженерные решения делают серию по-настоящему флагманским продуктом.

Двухпозиционные защелки

Одним из первых элементов автоматического выключателя, привлекающих внимание, являются двухпозиционные защелки. Они существенно упрощают установку и снятие аппарата с DIN-рейки, делая возможным монтаж одной рукой и без помощи инструментов. Особую ценность решение приобретает в сборках с гребенчатыми шинами: при выходе из строя одного из автоматов, соединенных шиной, его можно аккуратно демонтировать и заменить, не отключая шину и не затрагивая соседние устройства. Это не только ускоряет обслуживание, но и повышает безопасность — снижается вероятность повреждения соседних клемм и ошибочного подключения. В щитах с автоматами без такой защёлки придется демонтировать всё, что значительно увеличивает время и сложность работ.

Двухпозиционные защелки

Двойные безопасные клеммы раздельного монтажа

Двойные клеммы — это решение для профессионалов, предусматривающее отдельные отверстия для одновременного подключения гребенчатой шины (типа PIN) и кабеля, либо двух кабелей различного сечения. При затяжке проводника обе клеммы закрываются одновременно, с единым моментом усилия. Если дополнительная клемма не задействована в подключении, то она будет полностью закрыта изоляционной шторкой. Такая конструкция не только обеспечивает максимальное удобство и скорость монтажа, но и позволяет экономить до четверти соединительных компонентов и проводников без ущерба для проекта.

Двойные клеммы

Защитные изоляционные шторки

По мере затяжки винтов, клеммы автоматически закрываются изоляционными шторками. Эта защита не допускает попадание проводника в заклеммное пространство, предотвращает случайный контакт с токоведущими частями, а также защищает клеммный узел от попадания пыли и грязи в процессе эксплуатации. Шторки надежно изолируют место подключения, не допускают прикосновения к проводникам пальцами, тем самым повышая уровень безопасности и обеспечивая уровень защиты IP20B.

Защитные изоляционные шторки

Увеличенный момент затяжки винтовых клемм

Винтовые клеммы устройств серии Systeme9 рассчитаны на момент затяжки в 3,5 Н·м (у большинства аналогов от 1,5 до 2,5 Н·м), что вдвое выше требований стандартов. Повышенный момент затяжки обеспечивает более надёжное и стабильное соединение проводников, снижая риск ослабления контактов и предотвращая возможные аварии в результате перегрева ослабленного контакта. Увеличенный момент затяжки способствует долговечности щитового оборудования.

Винтовые клеммы устройств серии Systeme9

Механизм мгновенной коммутации

Оборудование Systeme9 оснащено механизмом мгновенной коммутации. Данный механизм предотвращает преждевременный износ контактов, обеспечивая их мгновенное замыкание вне зависимости от скорости движения рукояти и действий оператора. Функция минимизирует падение напряжения, снижает нежелательный нагрев и уменьшает риск возникновения неисправностей, что продлевает срок службы всей системы. Это решение особенно полезно в условиях интенсивной эксплуатации.

Механизм мгновенной коммутации

Интеллектуальная система индикации и эргономика

Серия отличается продуманной эргономикой: зеленая полоса безопасности на рукояти позволяет визуально контролировать реальное положение контактов. Матово-белый корпус с зелёными акцентами оснащён крупными индикаторами и рельефными элементами управления, что обеспечивает удобство использования оборудования даже в условиях ограниченной видимости.

Индикация положения главных контактов на рукояти

Красный индикатор на лицевой панели сигнализирует об аварийном срабатывании защитного аппарата, что помогает с первого взгляда отличить повреждённую линию от отключенной вручную. В случае автоматических выключателей этот индикатор указывает на появление в защищаемой цепи опасного сверхтока: перегрузки или короткого замыкания. Для выключателей дифференциального тока (ВДТ/УЗО) красный индикатор сигнализирует о срабатывании выключателя при появлении опасной утечки тока в цепи. Дифференциальные выключатели (АВДТ), сочетающие в себе функционал автомата и ВДТ, оснащены сразу двумя индикаторами, что позволяет не только узнать об аварии, но и установить её причину. Красный индикатор, как и в случае с АВ, указывает на срабатывание по причине перегрузки или КЗ. Но, если помимо красного, появился ещё и индикатор синего цвета (расположен слева), то это говорит о появлении тока утечки. Таким образом, защитные аппараты Systeme9 помогают обслуживающему персоналу не только мгновенно определить аварийную линию, но и сообщают причину срабатывания. Данный функционал обязательно будет оценен по достоинству специалистами с высокими требованиями к бесперебойности электроснабжения на своем объекте.

Индикация срабатывания при возникновении КЗ или перегрузки

Клемма для подключения нейтрального проводника (N) в ВДТ и АВДТ расположена слева, что упрощает кабель-менеджмент и предоставляет больше возможностей при сборке щита.

Systeme9 выделяется своими впечатляющими техническими характеристиками, которые подтверждают статус флагмана. Серия выстроена на базе промышленной платформы и обладает предельной наибольшей отключающей способностью Icu в 15 кА, что обеспечивает надежную защиту и повышенные характеристики. Кроме того, система устойчива к импульсному напряжению в 6 кВ, что особенно актуально для промышленных объектов и гарантирует защиту от коммутационных перенапряжений. Температурный диапазон работы устройств расширен и охватывает температуры от -35°C до +70°C, что позволяет использовать серию в самых экстремальных условиях. Двойная сертификация по промышленным и бытовым стандартам делает Systeme9 универсальным решением для различных объектов, включая промышленные предприятия, ЦОД, коммерческие здания и элитное жилье.

Все аксессуары серии унифицированы и совместимы с любым типом устройств Systeme9 (автоматические выключатели, ВДТ, АВДТ, выключатели нагрузки), что максимально облегчает сборку и техническое обслуживание щитов. Многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства и сплошной выходной контроль готовых изделий гарантирует высочайшую надежность оборудования.

Линейка Systeme9 представляет собой сочетание проверенных технических решений и современных подходов к проектированию. Объединяя в себе уникальные технические характеристики и передовые инженерные решения, Systeme9 уверенно занимает место премиальных брендов в сегменте конечного распределения электроэнергии. Линейка продолжает развиваться и расширяться, что улучшит ее конкурентные позиции на российском рынке.