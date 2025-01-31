Представители «Систэм Электрик» приняли участие в заседании Попечительского совета НИУ «МЭИ»

Первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям «Систэм Электрик» Армен Бадалов первый заместитель генерального директора по рынкам «Энергетика и Автоматизация» «Систэм Электрик» Николай Ладыгин посетили заседание Попечительского совета ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ»).

В ходе заседания Председатель Попечительского совета вице-премьер РФ Александр Новак открыл обновленные учебные аудитории вуза, а ректор университета Николай Рогалев представил Попечительскому совету проект стратегии развития МЭИ до 2036 года.

На заседании также обсуждались достижения университета, результаты инициативных научно-исследовательских проектов МЭИ в области технологического суверенитета и лидерства российской энергетики.

Важным направлением в рамках долгосрочного сотрудничества между «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» является соглашение, подписанное на прошедшем Инновационном Саммите в 2024 году, которое открывает новые горизонты для совместных исследований и разработок, а также для подготовки высококвалифицированных кадров в области энергетики.

В 2025 году запланировано открытие обновленного Образовательного центра, который будет оснащен оборудованием «Систэм Электрик», что позволит студентам и специалистам получать практический опыт и работать над реальными проектами.