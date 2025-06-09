Представители «Систэм Электрик» рассказали сотрудникам «Мособлэнерго» об оборудовании для энергетической отрасли

Эксперты российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представили оборудование компании в рамках Дня технической политики для руководителей и специалистов 10 филиалов «Мособлэнерго».

Особое внимание в презентации было уделено ячейкам среднего напряжения RSF и RME и автоматическим воздушным выключателям 0,4 кВ бренда Dekraft.

Распределительные устройства RSF и RME представляют уникальные технические решения, безопасны и надежны в эксплуатации, а также имеют широкий диапазон применения: в электрических сетях, инфраструктуре, промышленности.

Воздушные автоматические выключатели бренда Dekraft используются для первичного распределения электроэнергии в низковольтных установках в сетях 50/60 Гц, 400/690 В, предназначены для защиты электрического оборудования.

Отдельно были рассмотрены возможности ретрофита оборудования Schneider Electric, предлагаемые «Систэм Электрик». Решения компании по модернизации позволяют обеспечить максимальную производительность устаревающего оборудования. Ключевым преимуществом ретрофита является значительное снижение совокупных затрат по сравнению с полной заменой оборудования за счет сохранения основной конструкции и кабельных линий.

Кроме того, в рамках Дня технической политики представители «Систэм Электрик» подробно рассказали о гибкой компоновке блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) и блочно-распределительных трансформаторных подстанций (БРТП) на базе компактного распределительного устройства RME.