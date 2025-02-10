Преобразователь частоты SystemeVar Hertz от «Систэм Электрик» доступен на OZON

Преобразователь частоты SystemeVar Hertz с пожарным функционалом от российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, теперь можно приобрести на маркетплейсе OZON.

«Систэм Электрик» расширяет присутствие на маркетплейсах, чтобы максимально упростить процесс заказа оборудования для клиентов.

Преобразователи частоты SystemeVar Hertz разработаны для применения в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и пожаротушения, с учетом потребностей ключевых потребителей: производителей серийных решений и лидеров ОЕМ-рынка. SystemeVar Hertz может управлять инженерными объектами, промышленными насосами, вентиляторами и компрессорами. Одним из главных преимуществ модели является наличие пожарного режима с функцией контроля целостности кабеля двигателя на обрыв в базовом исполнении устройства, что позволяет применять его в противопожарных системах.

Преобразователь частоты от «Систэм Электрик» предназначен для работы в температурном диапазоне от –20 до +50 °C. Оборудование оснащено продуманной системой охлаждения, которая активируется только по необходимости и тем самым снижает уровень шума. Это позволяет устанавливать оборудование вблизи жилых помещений. Снижение мощности при 50 °C составляет всего 10%, что является одним из лучших показателей на рынке.

SystemeVar Hertz представляет собой эффективную альтернативу аналогам зарубежных производителей, покинувших российский рынок, при этом не уступая им в надежности и функциональности. Для ввода устройства в эксплуатацию доступно бесплатное программное обеспечение SystemeVAR Tool.