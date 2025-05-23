Продлен срок действия заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на КРУЭ RME

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, обеспечила успешное прохождение всех необходимых испытаний и проверок в рамках аттестации ПАО «Россети» на комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) RME. В результате срок действия заключения аттестационной комиссии I3-32/19 на КРУЭ RME был продлен.

Продление аттестации официально подтверждает полное соответствие КРУ RME высоким требованиям, предъявляемым к оборудованию при новом строительстве и реконструкции электросетевых объектов. Также была проведена оценка уровня локализации RME в соответствии со стандартом ПАО «Россети» СТО 34.01-22-001-2023 «Требования по определению страны происхождения продукции, приобретаемой для производственных нужд группы компаний «Россети». Моноблок RME набрал более 90 баллов (90,4) из 100 возможных, что свидетельствует о наиболее высоком уровне локализации его производства среди всех типов подобных устройств в России.

Для этого «Систэм Электрик» провела масштабную работу в области НИОКР, испытания оборудования в аккредитованных лабораториях и реализует программу индустриального развития завода «СЭЗЭМ», на котором производится моноблок.

Моноблок RME компании «Систэм Электрик» пришел на смену КРУЭ RM6 от Schneider Electric, полностью сохранив все подтвержденные характеристики и преимущества: срок службы 30 лет с обеспечением газовой изоляции и герметичности, работоспособность при разгерметизации, независимость от окружающей среды, компактный размер, минимальное техническое обслуживание и другие. Это не имеющее аналогов КРУЭ в России, в котором гашение дуги в коммутационном аппарате происходит в среде элегаза, что не требует применения дополнительных устройств ограничения перенапряжений.

При производстве моноблоков RME предприятие «СЭЗЭМ» тесно сотрудничает с НТЦ «Механотроника» и заводом «Потенциал», входящими в состав группы компаний «Систэм Электрик», а также с более чем 100 поставщиками из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, и 88 поставщиками из других российских регионов.

Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора по рынкам «Энергетика и Автоматизация» «Систэм Электрик»:

Высокий уровень надежности и локализации моноблока RME был достигнут благодаря интенсивной работе большой команды «Систэм Электрик» в области НИОКР, усилению производственных возможностей завода «СЭЗЭМ» и четкому контролю качества. Тем самым «Систэм Электрик» последовательно реализует стратегию развития, сфокусированную на максимальной локализации наших ключевых продуктов, развитии отечественного производства, технологий и компетенций