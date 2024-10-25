Продукция «Систэм Электрик» получила подтверждение соответствия требованиям Российского морского регистра судоходства

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, получила свидетельства о соответствии продукции требованиям Российского морского регистра судоходства. Документы выданы на основании освидетельствования и проведенных испытаний.

Соответствие требованиям было подтверждено по устройствам:

БМРЗ (блок микропроцессорный релейной защиты);

ДУГА (регистратор дуговых замыканий);

БМПА (блок микропроцессорный противоаварийной автоматики).

Терминалы БМРЗ, БМПА и регистраторы ДУГА для судовых энергосистем в специальном морском исполнении выпускает НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик»). Они в том числе обладают повышенной стойкостью к воздействиям окружающей среды, а в дизайне использованы фирменные цвета «Систэм Электрик» и НТЦ «Механотроника», сочетание которых отсылает к морской тематике.

Устройства серии БМРЗ выполнены на базе модульной конструкции и реализуют функции релейной защиты и автоматики в сетях напряжением от 6 до 220 кВ. Первые блоки были разработаны ещё в конце XX века и стали флагманом продукции НТЦ «Механотроника». Линейка активно развивается. Так, в 2023 году начался серийный выпуск нового блока РЗА БМРЗ-60-VIP, разработанного в кратчайшие сроки. Он пришел на смену терминалам иностранного производства и стал составной частью компактного распределительного устройства RME.

Регистратор дуговых замыканий ДУГА-О предназначен для работы совместно с волоконно-оптическими датчиками (ВОД-Л). Регистратор дуговых замыканий обеспечивает преобразование, передачу, запоминание и отображение сигналов от волоконно-оптических датчиков при возникновении дугового замыкания, и позволяет определить место возникновения дугового замыкания с точностью до отсека.

БМПА предназначены для выполнения функций автоматики, управления выключателем и сигнализации присоединений 0,4-35 кВ, а также для совместной работы с БМРЗ-0,4АВ и БМРЗ-0,4ВВ в комплектных трансформаторных подстанциях (КТП) 6(10)/0,4 кВ. Блок является современным цифровым устройством. Элементная база входных и выходных цепей обеспечивает совместимость блока с любыми устройствами защиты и автоматики - электромеханическими, электронными, аналого-цифровыми, микропроцессорными, - различных производителей.