Распределение энергии, промышленная автоматизация, модульное оборудование и умные выключатели от «Систэм Электрик» на ЭЛЕКТРО-2025

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, выступила стратегическим партнером международной выставки «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – ЭЛЕКТРО-2025.

На стенде компании посетители смогли принять участие в интерактивах, чтобы ознакомиться с различными преимуществами продуктов и решений брендов Systeme Electric, «Механотроника», Dekraft и Systeme Soft.

«Систэм Электрик» постоянно работает над увеличением показателей локализации оборудования, поэтому особое место на стенде было отведено автоматическому воздушному выключателю SystemePact ACB, производство которого осуществляется на предприятии СЭЗЭМ в рамках стратегии «Систэм Электрик» по локализации производства.

Компания также продемонстрировала автоматический выключатель в литом корпусе SystemePact CCB с обновленным дизайном; выключатели-разъединители SystemePact SD; широкую гамму пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M; низковольтное комплектное устройство SystemeBlock на токи до 6300А для распределения питания; магистральный и распределительный шинопровод SystemeLine; устройства компенсации реактивной мощности SystemeSet; серии модульного оборудования City9 Set и долгожданную линейку Systeme9, созданную на базе 10 кА для промышленной платформы.

Кроме того, гости выставки увидели комплексное предложение бренда Dekraft для систем электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей; продукты НТЦ «Механотроника», одного из лидеров сегмента релейной защиты и автоматики 6-35 кВ; преобразователь частоты SystemeVar Hertz с пожарным режимом, который может управлять инженерными объектами, промышленными насосами, вентиляторами и компрессорами; программируемые логические контроллеры SystemePLC S172​; устройства управления и сигнализации SystemeSig, в том числе, герметичные кнопки со степенью защиты IP55; источник бесперебойного питания Smart-Save Online SRV.

Отдельное внимание было уделено российскому ПО для автоматизации и диспетчеризации систем промышленных и гражданских объектов бренда Systeme Soft.

Часть стенда, оформленная в виде современной гостиной, продемонстрировала многочисленные возможности поступившей в продажу линейки умных устройств AtlasDesign Smart, созданной совместно с компанией SberDevices.

Кроме того, «Систэм Электрик» представила лауреата премии «Лучший промышленный дизайн России» 2023 года серию ArtGallery в виде инсталляции из выключателей «Сын человеческий», а новинку 2025 года – «воздушные», округлые рамками AtlasDesign Air – на картине с отсылками к работам великих художников.

В числе электроустановочных изделий также показали различные стили популярной линейки AtlasDesign; трековые розетки MultiTrack; монтажные и распределительные коробки MutliBox; электромонтажные материалы MultiSet и теплые полы STEP BALANCE и STEP TURBO.