Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric) объявляет о начале деятельности

Компания образована в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству, соответствующее соглашение подписано сегодня.



Систэм Электрик производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по управлению электроэнергией, а также интегрирует лучшие технологии в области промышленной автоматизации. Компания предоставляет услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикально интегрированной технологической компанией, Систэм Электрик предлагает заказчикам единую экосистему на базе российского программного обеспечения.



«Опираясь на сплоченную команду профессионалов, мы продолжим поддерживать высокий уровень качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Мы с уверенностью смотрим в будущее и видим перспективы для развития и дальнейшего роста компании на российском рынке. Наступило время вызовов и вместе с тем больших возможностей», — отметил генеральный директор Систэм Электрик Алексей Кашаев.



В группу компаний входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), Инженерно-Сервисный Центр (г. Москва) и Центр Инноваций (г. Иннополис). Локализация решений, высокие компетенции и профессионализм команды помогут Систэм Электрик поддержать своих партнеров и обеспечить непрерывность производственных процессов. Систэм Электрик производит и продаёт оборудование, решения и ПО под брендами Systeme Electric, Механотроника и DEKraft. Большинство новых продуктов и решений будут разработаны и произведены в России.



Систэм Электрик продолжит оказывать сервисную поддержку инсталлированной базы Schneider Electric в качестве авторизованного поставщика сервисных услуг и поддерживать партнеров и заказчиков, основываясь на лучших международных практиках.



Работая под слоганом «Энергия. Технологии. Надежность» Систэм Электрик делает процессы и энергосистемы безопасными, эффективными и технологичными.



Загрузить новость PDF