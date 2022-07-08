Розетки и выключатели на 100 % отечественном сырье презентовали на ИННОПРОМе

Компания Schneider Electric присутствует на российском рынке 30 лет. Но именно сегодня на площадке ИННОПРОМа презентует себя в новом качестве и под новым названием – «Систэм Электрик».



Раньше всё это производилось под французским брендом Schneider Electric, но в условиях новой экономической реальности компания продала активы в России и Белоруссии локальному менеджменту. Среди её клиентов – крупнейшие нефтегазовые и металлургические компании, застройщики и девелоперы, в том числе уральские.



Алексей Анчугов, инженер по работе с проектными организациями: «Здесь находится вводно-распределительное устройство на базе автоматов в литом корпусе, модульном, а также воздушном. Эти аппараты надёжны, позволяют защитить любые нагрузки, имеют токи до 6300 А».



В условиях санкций многие компании столкнулись со сложностями, например, в доставке импортных комплектующих. Но здесь с этим справились. Новая серия розеток и выключателей – на 100 % отечественная разработка, полностью произведена из российского сырья, включая пластик, винты, материалы для контактной группы и упаковку.



Алексей Кашаев, генеральный директор компании «Систэм Электрик»: «Мы достаточно большую работу проделали за прежние годы и у нас. Достаточно высокая степень локализации, близкая к 100%. Поэтому мы испытывали сложности, связанные с тем, что нам придётся переключаться с одних поставщиков чипов на другие. Нам пришлось часть работы такой проводить, но были к этому готовы».



В рамках ИННОПРОМа, рассказывают представители «Систэм Электрик», появилась дополнительная возможность пообщаться с потенциальными клиентами и расширить географию бизнеса. Ведь Урал традиционно остаётся важнейшим стратегическим регионом для отечественного производителя.



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