Примите наши искренние и самые добрые пожелания с Новым годом!



Уходящий 2022-й год принес много новых задач. За полгода работы российской производственной компании Systeme Electric мы вывели на рынок множество новых продуктов, запустили новый сайт, расширили каналы коммуникаций в социальных сетях и телеграм, провели более 130 оффлайн мероприятий и 150 вебинаров.



На будущий год мы готовим для вас новые продуктовые запуски, много интересных мероприятий, вебинаров SystemeTalks и курсов обучений.



Мы с оптимизмом смотрим в будущее и выражаем вам огромную благодарность за поддержку и сотрудничество. От всей нашей команды желаем вам крепкого здоровья, успешного и стабильного бизнеса, благополучия вам и вашим близким!



Команда Systeme Electric







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