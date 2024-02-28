С заботой о друзьях человека: волонтеры «Систэм Электрик» помогают приюту «Дубовая Роща»

Волонтеры российской производственной компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) посетили приют для собак «Дубовая Роща» в Москве, чтобы погулять с четвероногими друзьями и накормить их лакомствами.

Муниципальный приют «Дубовая Роща» был открыт в 2008 году. В настоящее время здесь проживают более 800 собак.

Приюты для животных всегда нуждаются в помощи добровольцев для выгула своих подопечных, а также в предметах первой необходимости, поэтому волонтеры организовали сбор и привезли корм и другие необходимые материалы. Из бюджета компании также направлены средства на закупку для приюта 100 кг корма, в том числе лечебного.

Движение Green Team – это корпоративное волонтерское движение «Систэм Электрик», которое было основано по инициативе сотрудников несколько лет назад. Участники движения регулярно проводят мероприятия более чем в 20 городах России, объединение насчитывает уже более 400 человек. Прогулки с собаками регулярно проводятся Green Team и имеют большое значение для подопечных приюта.

Кроме того, общение с волонтерами помогает животным быстрее социализироваться и проще адаптироваться в новой семье. Добровольческие проекты – это и регулярное участие сотрудников компании в жизни муниципальных бюджетных и некоммерческих организаций, и внедрение наиболее эффективных подходов к волонтерской деятельности. Так, в рамках этой активности сотрудники «Систэм Электрик» посвятили более 6000 человеко-часов обучению по вопросам экологической и социальной ответственности.