Санкт-Петербургский горный университет и «Систэм Электрик» готовят инженерные кадры нового поколения

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, организовала практику для студентов I курса направления подготовки «Электроснабжение» Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II в рамках Соглашения об Академическом партнерстве, реализуя цель создания условий для качественного приобретения производственных навыков и личного опыта студентами Горного университета.

Учащиеся Горного университета посетили производственные площадки компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – НТЦ «Механотроника», одного из российских технологических лидеров в сфере исследований, разработки, производства и установки систем релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления, а также завод по производству и локализации электротехнического оборудования среднего напряжения, оборудования для промышленной автоматизации «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» («СЭЗЭМ»).

Студенты ознакомились с технологиями и оборудованием, применяемыми в промышленных процессах, и изучили особенности работы экспертов производства.

Будущие специалисты побывали и в офисе «Систэм Электрик», где им рассказали об организации управления и деятельности в компании.

Дополнительную информацию о развитии отраслевых процессов студенты получили во время визитов в офисы партнеров «Систэм Электрик». Для учащихся провели лекцию и дискуссию о ведении бизнеса в электротехнической сфере, что позволило практикантам не только узнать новые аспекты своей потенциальной профессии, но и взглянуть на нее под другим углом.

По итогам программы состоялась торжественная церемония, где студентам вручили именные сертификаты о прохождении практики и памятные сувениры.

Первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям «Систэм Электрик» Армен Бадалов:

Производственная практика стала одним из направлений работы нашего Центра компетенций на базе Санкт-Петербургского горного университета и способствует не только укреплению сотрудничества, но, и развитию профессиональных навыков студентов и их будущему карьерному росту. Мы активно развиваем собственные НИОКР в области распределения электроэнергии и автоматизации. Это тяжелая, но необходимая наукоемкая работа, где молодые кадры могут проявить себя, поэтому мы заинтересованы в наращивании сотрудничества с ведущими вузами

В апреле на Инновационном Саммите 2024 «Систэм Электрик» и Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II подписали соглашение об академическом партнерстве. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реализации концепции Интеграции «Предприятие – Университет», которая предусматривает подготовку инженерных кадров, проведение совместных научно-технических исследований и организацию учебно-ознакомительных и технологических практик для студентов профильных направлений.

Дорожная карта совместной работы на 2024-2030 гг. состоит из Образовательного и Инфраструктурного блоков. Первый включает знакомство студентов с предприятиями компании в регионе и практическое взаимодействие, второй – направлен на модернизацию аудиторий и лабораторий вуза – переоснащение их новейшим оборудованием и программными комплексами компании.