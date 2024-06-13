Серия акций «Систэм Электрик» к Всемирному дню охраны окружающей среды прошла в 6 городах России

Участники корпоративного волонтерского движения российской производственной компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) провели экологические мероприятия в Москве, Лобне, Санкт-Петербурге, Коммунаре, Козьмодемьянске и Новосибирске.

Всего в мероприятиях приняли участие более 80 человек, которые посадили больше 400 растений и вывезли порядка тонны бытовых отходов.

Так, сотрудники «Систэм Электрик» озеленили территорию филиала «Савёловский» Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Волонтеры высадили однолетние и многолетние растения, предварительно расчистив почву от сорной растительности.

В Санкт-Петербурге объединились активисты завода «СЭЗЭМ» и НТЦ «Механотроника», чтобы высадить деревья в детском саду №3 Московского района.

Волонтеры «СЭЗЭМ» также провели акцию по высадке кустов можжевельника на площади Коммунара совместно с сотрудниками администрации города и Молодежным трудовым отрядом.

Сотрудники логистического центра «Лобня» вместе с учащимися и преподавателями СП7 ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» на территории структурного подразделения учебного заведения высадили мини-аллею туй.

Команда волонтеров завода «Потенциал» провела ежегодную уборку на берегу реки Волги.

Завершили серию акций сотрудники «Систэм Электрик» в Новосибирске, озеленив территорию детского сада.

Корпоративное волонтерское движение «Систэм Электрик» Green Team было основано более 4 лет назад по инициативе сотрудников. Его участники регулярно проводят мероприятия более чем в 20 городах России, объединившие уже больше 400 сотрудников компании.

Добровольческие проекты направлены, в том числе, на социальную помощь муниципальным бюджетным и некоммерческим организациям, а также на экологическую и просветительскую деятельность.

Большое внимание уделяется и внедрению наиболее эффективных подходов к волонтерской деятельности. Суммарно волонтеры компании «Систэм Электрик» посвятили более 6000 человеко-часов обучению по вопросам заботы об окружающей среде и другим социально-значимым направлениям.