Серия благотворительных забегов «Систэм Электрик» прошла в поддержку фонда «Дом с маяком»

Участники корпоративного волонтерского движения российской производственной компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) провели серию спортивных благотворительных мероприятий «Бегу на помощь» в Москве, Коммунаре, Козьмодемьянске и Екатеринбурге.

Фонд «Дом с маяком», в поддержку которого были направлены собранные на забегах средства, основан в 2018 году. Организация помогает тяжелобольным детям и взрослым до 30 лет, поддерживая Детский хоспис Москвы, Детский хоспис Московской области и Хоспис для молодых взрослых. Команда фонда состоит из 400 специалистов и 500 волонтеров.

Всего в мероприятиях приняли участие более 200 человек. Взрослые бежали на дистанции 1, 3 и 6 км. Также состоялись детские забеги.

Акция «Бегу на помощь» проводится каждый год летом и является самым масштабным волонтерским мероприятием «Систэм Электрик».

Среднее время прохождения дистанции среди мужчин составило 5 минут 37 секунд на километр, среди женщин – 6 минут 24 секунды.

Корпоративное волонтерское движение «Систэм Электрик» Green Team было основано более 4 лет назад по инициативе сотрудников. Волонтеры регулярно проводят мероприятия более чем в 20 городах России, в которых уже приняли участие более 800 активистов.

Добровольческие проекты направлены, в том числе, на социальную помощь муниципальным бюджетным и некоммерческим организациям, а также на экологическую и просветительскую деятельность. Волонтеры Green Team постоянно участвуют в мероприятиях в поддержку учреждений паллиативной помощи.

Большое внимание уделяется и внедрению наиболее эффективных подходов к волонтерской деятельности. Суммарно волонтеры компании «Систэм Электрик» посвятили более 7000 человеко-часов обучению по вопросам заботы об окружающей среде и другим социально-значимым направлениям.