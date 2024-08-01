Сила поколений: как «Систэм Электрик» поддерживает спорт и семейные ценности

В основе стратегии развития российского производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации «Систэм Электрик» разработка лучших продуктов и решений на базе инноваций. Однако создавать новое невозможно без учета прошлого опыта. В то же время принципиально важно делиться накопленной экспертизой. Этот подход близок всем в компании, поэтому применяется не только в работе, но и в повседневной жизни.

В Год семьи рассказываем, как через поколения сотрудники «Систэм Электрик» передают любовь к спорту, а компания поддерживает семейную культуру на корпоративных мероприятиях.

Градообразующее предприятие города Козьмодемьянска (Республика Марий Эл) – завод «Потенциал». Он входит в «Систэм Электрик» и является крупнейшим производителем электроустановочных изделий в России. Здесь инструктором по физической культуре работает Павел Каштанов. Его отец пришел на завод в 1974 году на аналогичную должность, а в 1983 году под его руководством был построен спортивный зал, где проводились массовые спортивные мероприятия для сотрудников предприятия.

Все детство Павел провел в этом зале на различных соревнованиях, наблюдая, как заводчане и их близкие занимаются спортом в свободное время. Семья и спорт – две неотъемлемые для сотрудников предприятия ценности определили и дальнейший путь Павла – после окончания института физкультуры в 2005 году он по примеру отца начал работу на заводе.

На протяжении почти 20 лет они вместе продолжают спортивные традиции предприятия: здесь постоянно проводятся соревнования по 17 видам спорта среди трудовых коллективов, сотрудники «Потенциала» участвуют в городских и республиканских мероприятиях.

С 2023 года на заводе ввели сдачу норм ГТО. Это мотивирует заводчан и их семьи заниматься спортом на регулярной основе.

Кроме того, благодаря сотрудникам завода спорт стал доступнее и популярнее среди жителей Козьмодемьянска. Например, спортивный зал завода предоставляется на безвозмездной основе для детских спортивных секций и турниров по мини-футболу.

Сын и дочь Павла тоже с удовольствием участвуют в физических активностях, которые организует для «Потенциала» их папа. Например, каждое лето волонтеры «Систэм Электрик» в городах присутствия проводят благотворительные забеги. В этом году спортивные мероприятия акции «Бегу на помощь» в Москве, Коммунаре, Козьмодемьянске и Екатеринбурге стали настоящим семейным праздником. Помимо дистанций для взрослых были организованы и детские забеги.

Символично, что в этом году призовые места на московских забегах получила многодетная семья менеджера по развитию логистических процессов Логистического центра «Систэм Электрик» в Лобне. Михаил Трошкин вошел в тройку лидеров на дистанции 6 км, его жена – на дистанции 3 км, в детском забеге поучаствовали все трое детей, а старшая дочь одержала победу.

Конечно, призы стали лишь приятным бонусом, ведь самую большую радость на мероприятиях принесла возможность внести свой вклад в важное общее дело, провести время с близкими, вместе пережить позитивные эмоции и ещё раз вспомнить, что главная опора в жизни человека – это семья.