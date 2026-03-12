«Систэм Электрик» добавила 3 новые модели в ассортимент светосигнальной арматуры SystemeSig

Москва, ХХ марта 2026 года. – Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о значительном расширении ассортимента светосигнальной арматуры SystemeSig SB7.

В линейке SB7 теперь доступны три новые модели устройств в моноблочном исполнении: кнопки управления с фиксацией, кнопки с возвратом со специальной маркировкой, а также кнопки аварийного останова в компактном исполнении диаметром 30 мм.

Устройства предназначены для гибкой и экономичной комплектации шкафов и панелей управления. Они подходят для модернизации промышленных предприятий, производственных линий, технологического оборудования, шкафов распределения и управления, объектов инфраструктуры и гражданского строительства, а также пультов управления на базе кнопочных постов SALD.

Все новые модели имеют степень защиты IP65, что обеспечивает надежную работу в условиях повышенного уровня пыли и влажности. Устройства сохраняют работоспособность в диапазоне температур от –25 до +55°С, а их механический и электрический ресурс составляет 1 млн циклов.

Устройства линейки SB7 уже доступны для заказа.