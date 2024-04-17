«Систэм Электрик» договорилась о партнерстве с Санкт-Петербургским горным университетом

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II в ходе Инновационного Саммита 2024 подписали соглашение об академическом партнерстве.

Стороны договорились о совместном сотрудничестве в рамках реализации концепции Интеграции «Предприятие – Университет», которая предусматривает подготовку инженерных кадров, проведение совместных научно-технических исследований и организацию учебно-ознакомительных и технологических практик для студентов профильных направлений.

В рамках соглашения университет будет обеспечивать подготовку инженерных кадров для горной, нефтегазовой и энергетической отраслей через погружение в производственную среду для последующей интеграции специалистов высокого класса в экономику страны. Студенты вуза смогут приобрести опыт работы с оборудованием «Систэм Электрик» в Центре компетенций на базе университета, а также ознакомиться с производственными площадками компании – СЭЗЭМ (Ленинградская область) и НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург). Такая практика позволит получить студентам знания о бизнес-среде путем погружения в реальную деятельность предприятий на системной основе.

«Один из наших долгосрочных приоритетов – это плодотворное сотрудничество с вузами не только для подготовки квалифицированных специалистов, но и для привлечения нового поколения в профильные профессии. Мы рассчитываем, что соглашение с Санкт-Петербургским горным университетом поможет студентам развиваться и двигаться вперед, тем самым способствуя созданию новых российских технологий и укреплению технологической независимости в электротехнической отрасли»

, – отметил генеральный директор компании «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

Соглашение подписано в рамках пилотного проекта, предусмотренного Указом Президента РФ от 12.05.2023 г. № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования». Указ касается изменения уровней профессионального образования. Пилотный проект предусматривает установление двух уровней высшего образования – базового высшего и специализированного высшего, а также установление одного уровня профессионального образования – аспирантура. В рамках этого проекта срок обучения по программам базового высшего образования составит от 4 до 6 лет, а по программам магистратуры специализированного высшего образования – от 1 до 3 лет в зависимости от направления подготовки, специальности или профиля, либо от квалификации в экономической и социальной сферах. В этой модели предприятию отводится основная роль в погружении студентов в производственную среду.

Инновационный Саммит проходит 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр», Павильон №3 на Красной Пресне в Москве. Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. Официальный сайт мероприятия: https://landing.systeme.ru/innovacionnyj-sammit

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