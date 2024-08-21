«Систэм Электрик» договорилась о расширении сотрудничества с представителями бизнеса Тюменской области

Делегация компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, провела ряд встреч с Торгово-промышленной палатой и Департаментом инвестиционной политики Тюменской области, Сибирско-Уральской энергетической компанией в рамках развития регионального сотрудничества.

Представители «Систэм Электрик» ознакомились с деятельностью строительно-индустриального и нефтегазового кластеров Тюменской области, встретились с экспертами Агентства инфраструктурного развития и Агентства развития научно-образовательных проектов.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и взаимном обмене информацией в сфере энергетики.

«Систэм Электрик» как отечественному производителю существенно важно поддерживать и расширять взаимодействие с компаниями и объединениями российских регионов. Проведенные встречи стали позитивным стимулом к долгосрочному сотрудничеству, которое обеспечит значимый дополнительный вклад в экономику Тюменской области», – отметили в компании.

Организатором визита выступило Инвестиционное агентство Тюменской области.

«Систэм Электрик» поставляет качественное оборудование на объекты различных отраслей промышленности по всей России. В портфолио компании уже входят проекты лидеров производства строительных материалов, нефтегазохимического комплекса, гражданского и жилищного строительства, реализованные в Тюменской области.

Являясь Партнером национальных проектов России, «Систэм Электрик» продолжает укреплять связи с региональными бизнес-сообществами, чтобы повышать экономический потенциал страны.