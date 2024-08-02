«Систэм Электрик» договорилась о сотрудничестве с международным индустриальным парком «Великий камень» в Республике Беларусь

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и унитарное предприятие «Компания по управлению недвижимостью индустриального парка», специализированная эксплуатирующая организация по обслуживанию всей инфраструктуры и иных объектов Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», подписали меморандум о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» Армен Бадалов и директор УП «Компания по управлению недвижимостью индустриального парка» Валерий Жоров.

По соглашению стороны договорились обеспечить взаимовыгодные отношения по использованию наилучших решений в области энергетики, распределения электроэнергии, автоматизации и информационных технологий.

Важно отметить, что практическое взаимодействие уже осуществляется: ранее стороны договорились о поставке комплектных распределительных устройств SystemeRS для энергетической инфраструктуры индустриального парка «Великий камень».

Армен Бадалов:

Комплексное предложение «Систэм Электрик» включает оборудование для распределения электроэнергии низкого и среднего напряжения, бесперебойного электроснабжения, продукты и решения в области автоматизации, включая российское программное обеспечение, и инженерной инфраструктуры ЦОД. В рамках нашего сотрудничества планируется использовать наши передовые разработки и оборудование с высоким уровнем локализации, которое имеет действующие сертификаты, в т.ч. Сертификат соответствия таможенного союза, и официальную гарантию производителя

«Великий камень» – это новая международная площадка в 25 км от Минска, созданная в рамках межправительственного соглашения между Республикой Беларусь и КНР. В числе приоритетных направлений – электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных. Количество зарегистрированных резидентов составляет 120.

Парк предоставляет компаниям уникальное пространство в 112 кв. км с доступом к готовой производственной, инженерно-транспортной, таможенной и социально-административной инфраструктуре, значительными налоговыми преференциями, а также особой системой обслуживания бизнеса. Парк наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС.