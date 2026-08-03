«Систэм Электрик» дополнила ассортимент дизайнерской серии ArtGallery рамками из камня

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж новых рамок для розеток и выключателей ArtGallery Pure из камня.

Коллекцию из натуральных материалов ArtGallery Pure пополнили рамки из камня в 3 цветах: «Графит», «Оникс», «Сланец». Технология тонкого среза сохраняет уникальную природную фактуру, превращая каждую рамку в арт-объект, несущий в себе энергию и многовековую историю природы.

В основе концепции ArtGallery Pure – лаконичная красота натуральных материалов, которая может органично дополнить любой современный и стильный интерьер. Теперь в коллекции доступны рамки в различных оттенках из органического стекла, металла и камня.

Конструктив рамки включает пластиковую подложку и декоративную накладку толщиной 6 мм. Как и все рамки серии ArtGallery, многопостовые рамки не имеют перегородок между клавишами. В линейке представлены рамки от 1 до 5 постов.

Еще одна новинка серии, поступившая в продажу, – двухклавишный перекрестный переключатель, который позволяет управлять одним источником света из 3 и более мест.

«Систэм Электрик» производит электроустановочные изделия ArtGallery на собственном заводе «Потенциал» в Республике Марий Эл, одном из крупнейших предприятий отрасли в России и СНГ.

Розетки и выключатели ArtGallery созданы специально для дизайнерских проектов, команда «Систэм Электрик» ориентировалась на лучшие образцы классической и современной живописи при их разработке. Палитра основной серии ArtGallery состоит из 12 оттенков, что позволяет подобрать идеальное цветовое решение. ArtGallery отмечена престижными премиями «Лучший промышленный дизайн России 2023», BEST RUSSIAN DESIGN AWARDS 2024 и «Золотой Фотон 2025».